عزيزي جبريل فكها عشان تجيك نحنا لا دايرين نكون اقل من السوق ولا أعلى





خلصنا من تحدي قوى السوق بالاتجاه التحت..ودخلنا في تحدي السوق من الاتجاه الفوق😆

جشع التجار قلتو لي؟؟ كده اتمنى الناس تفهم انو الحاصل ده ما تحرير ولا بطيخ…

طبعا الحكومة مصرة على القصة دي لانو عندها انتاج محلي لو التجار نزلو السعر هي حتضطر تبيع انتاجها المحلي بالاسعار الاقل مما يقلل ايراداتها…لكن الما فاهمو جبريل انو الوقود في السعر ده بضرائب عالية جدا بيقلل النشاط الاقتصادي وبالتالي دخل المواطنين وبالتالي الطلب على السلع والخدمات وبالتالي الايرادات الضريبية على الجهة التانية سواء المباشرة او غير المباشرة…

عزيزي جبريل #فكها_عشان_تجيك نحنا لا دايرين نكون اقل من السوق لا دايرين كمان نكون اعلى من السوق بشكل كبير زي ده!

Mohammed Elmosbah

