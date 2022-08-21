(رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) الحلقة السادسة





رواية.. (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) للكاتب ياسين الشيخ

هي ليست قصة حب تحكى بل هي أسطورة يجب أن تُدرس، وقطعا هي أفضل من روايات قيس وليلى وروميو وجوليت وغيرها من روايات الحب الشهيرة، لأن قصتنا اكتملت بزواج كان يحتاج إلى معجزة حتى يكتمل وتحققت المعجزة.

الحلقة السادسة (كيف نجح الفنان محمود عبد العزيز في تطوير العلاقة بين بخاري وأميرة)

نزلت ريهام ومعها زميلاتها من الترحيل الذي لم يبقى فيه سوى الممثلة البارعة أميرة والتي خدعت الجميع بما فيهم ريهام صاحبة الذكاء الحاد، لكنها بقيت في مقعدها حتى خرجت الأمجاد من داخل أحياء الثورة وبعدها عادت لمقعدها الأمامي الذي اشتاقت له فقد غابت عنه لفترة طويلة.

وفي طريق العودة تبادل بخاري وأمير الضحكات بعد نجاح خطتهما الجهنمية، ولكن في انتظارهم تحدي أصعب من الاول ويتمثل في كيفية إقناع والدة أميرة التي تحرص على انتظارها بالخارج بأن أمر عودتها لوحدها وبعد أكثر من ساعة من موعدها المعروف أمر طبيعي وعليها تقبله.

ترك العاشقين أمر إقناع الوالدة “المتسلطة” كما يناديها بخاري بينه وبين نفسه إلى الظروف والي حنكة أميرة، الترحيل الان على وشك الدخول لحي المهندسين الهادئ، هنا طلبت أميرة من بخاري إيقاف السيارة لتعود لمقعدها الجديد خوفاً من ردة فعل الأم المتعجرفة.

وصلت أميرة وكانت والدتها في انتظارها وهي في غاية الانزعاج بسبب تأخر ابنتها لأكثر من ساعة من مواعيدها المعروفة، طلبت أميرة من بخاري الانصراف مباشرة دون أن يتحدث مع والدتها، وهي ستتكفل بتحمل نقاشاتها. لم تخيب أميرة ظن بخاري فقد استطاعت إقناع والدتها بتقدير ظرف بخاري المسكين والمكافح.

بعد نقاش طويل بين الأم وبنتها اخيرا تعاطفت الأم مع السائق المجتهد وتحرك الجانب العاطفي في قلب الأم التي أصبحت تحن على بخاري وتتعامل معه بصورة أفضل، وهو الوضع الذي سيحفز بخاري ويمنحه دفعة معنوية كبيرة لتوطيد علاقته بأميرة.

تواصل الوضع وتأقلم بخاري والطالبات اللاتي في عهدته على النظام الجديد، هذا الوضع أتاح لبخاري وأمير فرصة التقرب من بعضهما وافصاح كل منهما بمشاعره للآخر، المدهش في الأمر أن أميرة كان أكثر جراءة من بخاري في الإفصاح عن المشاعر وانتقاء كلمات وعبارات الحب.

أدركت أميرة أن بخاري يحتاج لصبر طويل مع تعليم مرهق لا خاله في عالم الحب وهو ما ذكرناه في إحدى الحلقات السابقة، وعلى غير المتوقع فقد دخل بخاري في عالم الحب سريعا بعد اول خطوة قامت بها المحنكة أميرة.

أميرة قدمت اول هدية لبخاري وكانت عبارة عن شريط كاسيت (شايل جراح) لفنان الشباب الأول وقتها الراحل محمود عبد العزيز، سماع الشريط ومتى تأثيره على بخاري كان يتوقف على أمرين مهمين، اولا صيانة بخاري لمسجل سيارته التي تعمل بدون اي ضوضاء، والأمر الثاني سماعه لاغنيات الألبوم في لحظة صفاء وأفراد بالنفس.

بسرعة غريبة استطاع بخاري أن يتجاوب مع أغنيات الحوت واصبح الشريط ملازما له في كل مكان، بل ويحرص على تشغيله حتى في أوقات الترحيل وسط سعادة الأميرة.

بخاري الان اصبح بارع في الحب بعد سماعه وحفظه لكاسيت شايل جراح وفي الليلة ديك والحزن النبيل وهي الالبومات ذائعة الصيت وقتها، كما أصبح ينتقي كلماته لاميرة حتى لحظة وصولها ولحظة توديعها.

رومانسية بخاري الجديدة نجحت في إعادة المكالمات الهاتفية بينه وأميرة بعد أن توقفت بسبب خمول العلاقة وعدم رغبة بخاري في تطويرها.

أميرة تضع أصعب شرط لبخاري إذا رغب في الارتباط بها… ما هو الشرط وهل سيوافق بخاري عليه اما سيتعامل بحماقته المعهودة ويلغي العلاقة والارتباط بأميرة خصوصاً وأنه أصبح يظن أن الموضوع فيه استغلال بعد أن ضمنت أميرة حب بخاري..

كل هذا سنعرفة في الحلقة القادمة والتي ستأتي بعنوان (أميرة تضع أصعب شرط لبخاري إذا أراد الارتباط بها).

.. كونوا بخير 🖐️🖐️

#ياسين_الشيخ