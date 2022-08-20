هدى عربي تنفجر غضباً: ياخ انعل ابو التلفونات والكاميرات لو بقت وسائل ابتزاز





ياخ انعل ابو التلفونات والكاميرات لو بقت وسائل ابتزاز ياخي حرام عليكم بطنا طمت عديل في شنو اي زول شايل تلفون داير يشهر بي زول قليل حيلة وصلنا الدرجة دي من عدم الانسانية !؟؟؟ كلنا بشر وكل زول الظروف هي البتختو في المكان ال هو فيهو الاقسام والارزاق من ربنا ما اي زول ربنا فتحها عليهو يحس بي نفسه احسن من زول رزقه اقل الناس سواسية ياخي بعدين قصة التصوير والتشهير دي جريمة المجرمين عديييييييل ما بصوروهم ولا ببشعوا بيهم كدة والله يا جماعة حرام الكلام دة وما فيهو ولا ذرة من الانسانية تصور ليك زول اذا افترضنا انه مجرم العقوبة بقت تشهير ولا الفيسبوك بقى حكم وجلاد !؟؟

هدى عربي