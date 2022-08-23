تبيان توفيق: قانون النظام العام





لي أكتر من ثلاثه أيام ماعندي حاجه شاغلاني أكثر من البحث عن الآراء والتعاليق والكتابات عن (قانون النظام العام) والجدال حول عودت إداراته وتفعيل مواده!! الحمدلله نسبة الحديث الإيجابي عنه كبيره جدآ حتى من (الكارهين) للقانون نفسه لأنو نحن كشباب ساعدنا في إنو تظهر بوادر غير حميده في المجتمع بتاعنا دا وإتخذنا من حرية الثوره الواسعه سبيل خاطئ لتحقيق أهداف ضيقه وسكتنا قدام ظواهر كتيره مامقبوله وما إنتقدناها،، لدرجة إنها بقت تشكل خطر بشكل ملحوظ!! كنا شايفين كمية الفوضى الضربت المجتمع الفني بظهور فنانين وفنانات ماعندهم أي قيمه فنيه يقدموها للمجتمع ويأرخوا بيها الكلمات ويطربو بيها المستمع المجتمع الفني حصل ليهو تشويه بإسم (القونات) لدرجة إنو أي بت بقت تدرع باروكة وتلبس ضيق وتظهر مفاتنا وتمسك مايك وتتغرع الوسخ الجواها بإسم الفن وتحت لغب فنانه وهي في الأصل ماعندها علاقه بالفن لامن قريب ولا من بعيد وهي أو هو عباره عن شخص لقى فراغ ومساحة حريه ملاها غلط ونحن باريناهاو!!

البارات البقت فاتحه تحت عناوين جمبات وشغاله تهدم في مستقبل الشابات والشباب هي برضو نتاج لفقدان الدوله وفهم الحريه بشكل غلط!!

حالات الإغتصاب والتعري ومجتمع النسويه والمثليه البقى منتشر دا هو ناتج عن فراغ المجتمع من يد القانون والردع الواجب!!

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أنا مع عودة الدوله والقانون وضد الممارسه الغير مقبوله بإسم القانون!!

تبيان توفيق