مصور سوداني بعد ضياع تلفونه يراجع نفسه ويقرر (..) ويجد دعم من زوجته





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بعد ضياع تلفوني قعدت أراجع نفسي وكلنا من آدم وأخطأ آدم فأخطئت ذريته ..

أخذت خطوة مهمة بتأني وتفكير عميق ..

أنا المصور حميد أحمد أو حميدتا زي ما بعرفوني أغلب الناس قررت أعتزل مجال التصوير المختلط من تصوير مناسبات وحفلات مختلطة ..

وأنا باقي في التصوير الفوتوغرافي كفنان وكمدرب وحستمر في صناعة الفلوقات والإعلانات مع عدم الاختلاط واستخدام وسائل محرمة ..

صح خشيت في خسارات وحسابات وضاع مني جوال جبته بجهد سنين وحاليا حمشي ارجع قروش الناس الحاجزين عندي تصوير وحكون مش فلست بس حخش في ديون ..

وشكر مخصص لزوجتي اللي داعمتني في قراري ومستعده تعيش معاي الفترة الصعبة دي ..

لو حابين تدعمونا حنعمل مطعم منزلي الفترة الجاية وحكون مستمر في صناعة الفلوقات وعمل الإعلانات على صفحاتي ..

وربنا حيعوضني لأني ما حاب أولادي ياكلوا عيش من قروش مشبوهة عايزهم يأكلوا من مال حلال وربي يثبتنا واياكم على طاعته .. ودعواتكم لي بالثبات ودعواتكم لنا بحياة كريمة رغم المصاعب ❤️

انا خسرت فوق 500 الف

وحضطر ارجع عرابين تقدر ب500 الف

ودي ما خسارة هينة بس تركت الشي لله والعوض من الله

قرار ترك مجال تصوير الاعراس اللي بعتمد عليه اعتماد كلي كمصدر دخل ما هين عليا ونا زول عصامي زي ما كونت معدات التصوير دي من الصفر قرش علي قرش ..

بكرا حتسمعوا حميد وزينب عملوا مطعمهم الخاص منها تجارة حلال ومنها اجر اطعام الناس ..

وربي يبعدنا كلنا عن مصادر الدخل المشبوهة

Hameed Ta