كنت في زيارة للأهل والأحباب في السودان .. بعدما وصلت بيومين قمت بفتح تطبيق لحساب بنكي بالخارج فإذا برسالة من ثلاثة أقسام تصلني في البريد وحظر للحساب .. طلبوا مني بعض من مستنداتي التي تؤكد هويتي وإقامتي بالخارج منها صور للإقامة وفواتير الشقة .. لكن الأغرب كانت هذه الفقرة: 👇

3. Our records show that you were recently in Sudan. As per our regulations, we are obligated to ask what the purpose of your visit to Sudan was and what the time frame of your visit to Sudan is.

وبإختصار مفادها: (الوداك السودان شنو؟ وقاعد لمتين؟)

ويقول ليك تم رفع الحظر عن السودان .. المهم اليوم وبعد تقديم عدة مستندات تؤكد وصولي لبلد الإقامة تم رفع الحظر عن الحساب .. الشاهد في الأمر لا يزال السودان يرزح تحت وطأة الحظر رغم دفع التسويات التي تمت.

Aladdin Yousif Ali