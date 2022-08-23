



منو فيكم كان متخيل إنو ثورة ديسمبر بكل هتشها تنتهي وتتحول لهاشتاق أنا مشتاق يابشه؟ منو فيكم كان متوقع إنو حكومة الثوره الأولى تتحل والثانيه تتبل؟ منو فيكم كان متخيل إنو إله الثوره الأجعص حمدوك حيمسكنا ليهو ويمش وينسانا ويخلينا في خراب التابا واليابا؟ منو فيكم كان متخيل إنو الشعب دا حيعتصم مرتين إعتصام مدني رئاسي وإعتصام عسكري قيادي!! منو فيكم كان متخيل إنو البعثين في تاريخ السودان حيلقو فرقه ويحشروا (كدكه)؟؟ منو فيكم كان متخيل إنو خزُعُبلات القراي تصبح باي باي!! تحولات الموسم من قحاطي لشيء آخر،،

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✍️ خلف الكواليس!! إبليس!! يفكر

تبيان توفيق ❤️

