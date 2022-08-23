(رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) الحلقة التاسعة





رواية.. (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) للكاتب ياسين الشيخ

هي ليست قصة حب تحكى بل هي أسطورة يجب أن تُدرس، وقطعا هي أفضل من روايات قيس وليلى وروميو وجوليت وغيرها من روايات الحب الشهيرة، لأن قصتنا اكتملت بزواج كان يحتاج إلى معجزة حتى يكتمل وتحققت المعجزة..

الحلقة التاسعة (خطوة انتحارية من بخاري تدخلنا في حرج مبالغ فيه)

امتحانات نهاية السنة قد اقتربت وبخاري ما زال عاجزاً عن جمع (الشتات) من زملائه الذين لم يراهم من قبل ولم يعرفوا عليه على اعتباره طالب انتساب، هنا ظهرت روعة أميرة وفي واحد من مواقفها الكثيرة اتخذت قرارا حاسما بأن تفرغ نفسها ساعتين يوميا للمراجعة مع بخاري حتى يجتاز السنة الأولى بنجاح.

نسيت ان أخبركم أن بخاري اختار نفس المجال الذي تدرسه أميرة وهو ما سهل عليه اجتياز السنة الأولى بعد مراجعات أميرة التي تدرس نفس المجال وهي الآن على مشارف السنة الثالثة، أخذت الأميرة الأذن من والديها بتأخرها ساعتين لارتباطات في الجامعة.

بدأت أميرة جمع (الشتات) مع بخاري من الطالبات الجدد ثم تواعدا على اللقاء يومياً حتى نهاية الامتحانات وأميرة كلها امل وتفاؤل في اجتياز بخاري للعقوبة الأولى، واجتهاد منا استطاعت أن تُرغب بخاري في الدراسة، حيث طلبت منه التوجه هذه الأيام للذهاب للجامعة والتركيز أكثر، واتفقت معه على الذهاب لجامعته صباحا عقب توصيله الترحيل والبقاء فيها حتى نهاية اليوم والتوجه بعد ذلك للمكتبة، فيما تكفلت هي باستئجار أمجاد أخرى لبنات الترحيل اللاتي بدأنا يشعرن بعلاقة حب بين أميرة وبخاري.

اجتهد بخاري واجتهد أميرة أكثر من اجتهاده، بدأ بخاري التركيز مع الجو الاكاديمي لأول مرة ومع مرور الوقت دخل في معسكر مقفول تحت إشراف أميرة التي تفرغت للمراجعة معه لمدة ساعتين يوميا، يلتقيان فيها بمنتزه امدرماني معروف، وكل الزمن تم تخصيصه للدراسة فقط ولكن هذا لا يعفينا من كلام الحب المعسول مرة مرة، في ظل تحذيرات ضاحكة وممانعة من أميرة التي ترغب في تطوير بخاري بأي طريقة.

انتهت الامتحانات بعد أن نال الإرهاق نصيبه من جسد أميرة وبخاري أيضا، كانت أميرة خلالها تحرص على الذهاب للجامعة يوميا لانتظار بخاري بالخارج لتراجع معه قبل دخوله القاعة وتنتظره واعصابها ترتجف خوفا على بخاري ودعوات لم تتوقف مثل الأم مع أطفالها التلاميذ تماما، كانت اميرة تقفز وتحضن بخاري بعفوية بعدما يخبرها بصدق توقعاتها في أسئلة الامتحان التي أجاب عليها.

ظهرت النتائج وفي يوم عرضها على البورد ذهبت أميرة للجامعة حتى قبل بخاري وانتظر حتى تم عرضها وهي تزاحم الطلاب والطالبات وكأنها تبحث عن نتيجتها، تأخر عرض النتيجة وأميرة قلقة جدا للدرجة التي جعلت بعض الطلاب الذين لا يعرفونها بأنها ستنجح أن شاء الله لأنها الوحيدة المرتبكة.

خرجت النتيجة أخيراً وبخاري ضمن الناجحين بدون اي ملحق وبمعدل جيد، صرخت أميرة صرخة سمعها كل من في الحرم الجامعي (بخااااااااااري نجح بخااااااااااري نجح) البغض ظن انها مجنونة ولكن لا يعلمون أنه جنون الحب، حتى اللحظة لم يصل بخاري 😂😂😂.

أخذت أميرة تبكي من الفرح ودموعها التي تصاحب ابتسامتها لم تتوقف ولو مرة، اخيرا وصل السيد بخاري وبمجرد أن شاهدته أميرة التي كانت تختبي في مكان خلف السلم صرخت (بخااااااري حبيبي مبرووووووووك لينا نحنا نجحنا) انهار بخاري وبكى هو الآخر فرحا وسجد في الأرض وأميرة تطبطب على رأسه وتمسح وجهه من الدموع التي خالطها التراب، رفع بخاري رأسه وصرخ داخل الجامعة بأعلى صوته (انا بحبك يااااااااا اميرة) يا جماعة (دي حبيبتي ودي مرتي وانا بحبها ولو لاها ما كنت بقيت انسان) بكت أميرة أيضا في هذه اللحظات وبخجل كبير طالبته بالكف عن هذا الصراخ لأن كل أنظار الجامعة صوبت نحوهما، أخذته من يده إلى خارج التجمع وسط تصفيق وصافرات الطلبات الذين أعجبوا بهذا الفاصل الرومانسي.

خرجوا والساعة الان تشير إلى الثانية ظهرا وأميرة لم تذق طعم اكل أو شرب، لم تخبر بخاري لكنه عرف خرجا إلى أحد المطاعم الشهيرة للاحتفال بهذا اليوم العظيم، قضى العاشقين يوم جميل انتهى مع مغيب الشمس وأميرة ينتظرها توبيخ شديد من امها التي لا تدري لماذا تأخرت ابنتها التي اكتفت بتذكيرها بأنها ستتأخر دون أن تخبرها متى ستعود.

في طريق العودة إلى منزل أميرة حدثت مفاجأة صادمة تسببت في تعكير اليوم الجميل، بخاري وأثناء سعادته ودردشته وسرحانه مع أميرة وجد نفسه يصطدم بسيارة فارهة أمامه ليتسبب في حادث حركة اتلف السيارة الفارهة من الخلف بالكامل، خرج صاحب السيارة من سيارته الفخمة غاضبا والشرار يخرج من عينيه وكانت المفاجأة الصادمة أن صاحب السيارة هو ابن عم أميرة وعريسها الذي رشحه لها والدها.

أميرة نظرت إليه ومعرفته ولحسن حظها لم يشاهدها، ف بذكاء كبير منها أنزلت رأسها لتحت مدعية الإصابة، وقامت سريعا بلف (طرحتها) الكبيرة حول وجهها كنقاب، صرخ ابن العم في بخاري وحدثت مشاجرة وتجمع العشرات أمام الحادث وقبل أن ينتهي النقاش عاد بخاري ليطمئن على أميرة ومعه بعض الحاضرين، طلبت الاقتراب منها، بخاري أصيب بالقلق ظنا منه أن أميرة أصيبت فأخذ يصرخ (أميرة مالك؟ أميرة انتي كويسة؟) اسكت أيها الأحمق فأنت ما عارف المطر صابه وين 😂😂😂 طلبت منه أميرة والسكوت وعندما اقترب منها أخبرته بأن الولد هو ابن عمها.

كانت الخطة تشتيت نظر ابن عمها وستركب هي في أي سيارة أجرة وتعود لمنزله خوفاً من رؤية ابن عمها لها، هربت أميرة سريعا بين الناس وخرجت من الزحام وغادرت لمنزله في سلامة كبيرة، وصلت المنزل ولم تكترث كثيرا لكلمات امها الغاضبة وكان كل همها أن يخرج حبيبها من بطش ابن عمها المفتري.

انتهى الحادث والاشتباكات بدخول بخاري السجن في انتظار الضامن، تأخر الوقت ولا سبيل لبخاري الا الانتظار في الحراسة حتى الصباح، لم تنام أميرة هذه الليلة وهي قلقة على بخاري الذي تواصل معها واخبرها بالتفاصيل وهو الآن في الحراسة لكنه بخير وسيقضي هذه الليلة في مكانه ويغادر الصباح إذا وجد الضامن، ظلت أميرة مساهرة طوال الليل مع بخاري، بالمناسبة هذه الليلة الثانية التي تقضيها أميرة مساهرة دون نوم، الليلة الأولى كانت قلقة فيها على نتيجة بخاري حيث لم تستطيع النوم وهذه الليلة هي الثانية لها مع نفس احساس القلق.

تواصلت معي أميرة وأخبرني بما حدث لبخاري والذي أخبرني هو الآخر ولكن طلب مني النوم مع والدته الوحيدة وان أخبرها بأن بخاري سافر لتقديم واجب عزاء في مدني، بالفعل ذهبت لوالدته التي اطمأنت بعد سماع صوته وأنه بخير، في الصباح خرجت ومعي صديق آخر لنضمن بخاري وصلنا القسم وكانت المفاجأة حينما شاهدنا أميرة تجلس أمام بقالة قريبة من القسم فقد حضرت باكراً.

رأيت التعب والإرهاق في عينها فاردت ممازحتها حتى اغير (المود) الخاص بها، فقلت لها (انتي عارض الزول دا من عرفتي هو بقى كل يوم في حادث) ضحكت ضحكة عالية وردت على برد قوي كعادتها (صاحبك دا ما بقى زول الا بعد عرفتو انا… وبعد دا ما لاقيه منو غير المصائب 😂😂😂) خرج بخاري من الحراسة وتقابل العاشقين وطمأنها وطلب منها العودة إلى المنزل سريعا لتأخذ راحتها وسيذهب هو كذلك.

أميرة الان تستعد لتجهيز بحث التخرج وبخاري في عامه الدراسي الثاني، والرحيل قل عدده بعد أن تزوجت ريهام وتركت الجامعة وكذلك غادة بينما رحلت سارة إلى خارج السودان، اقتربت امتحانات بخاري ولم تنسى أميرة وعدها له بالوقوف معه والمراجعة معه حتى وهي في أشد أوقات ارهاقها مع بحث التخرج، اكمل بخاري امتحاناته بنجاح وفرحة من أميرة أيضا، وتخرجت أميرة وسط بهجة بخاري وأهلها.

في يوم تخرجها انهالت الهدايا على أميرة فحصلت على سيارة فارهة من الدها كما وعدها وحصلت على طقم ذهب كبير من عمها، اريد ان انبهكم لشيء (هذه الهدية يجب أن تذكروها جيدا وتضعوها في بالكم لأنها ستلعب دور كبير ومهم في الحلقات النهائية للرواية)، أما الهدية الأغلى والأجمل كانت من بخاري الذي عذبنا في البحث معه عن هدية، أصابنا التعب والإرهاق ونحن نلف على محلات الهدايا والتغليف من امدرمان مرورا ببحري ثم الخرطوم، وبعد يوم طويل عثرنا على هدية كانت عبارة عن ساعة ومستحضرات تجميل وطقم عطور) هذه الهدية رغم بساطتها الا انها كانت الأجمل في عيون وقلب أميرة.

أميرة الان تجلس في المنزل وعروض الزواج تنهال عليه، وفي ظل الضغوطات التي تتعرض لها طلبت من بخاري ولأول مرك أن يتقدم لخطبتها، تم اتخاذ القرار سريعا وأخبرني بخاري بالخطوة، حذرته من الأقدام على هذه الخطوة الانتحارية، بعدها تحدثت معي أميرة واخبرتني بموقفها وأكدت لي أن تريد أن تثبت لأهلها جدية بخاري، سألتها هل اخبرتيهم به فأجابت بالنفي لكنها وعدتني باخبارهم ومن ثم تحدد لنا يوم لمقابلة والدها.

أميرة أخبرت والدتها ولأول مرة بقصتها مع بخاري، كادت الام أن تقع من طولها من هول الصدمة وبعد أن تأكدت من صحة حديث ابنتها طالبتها بالابتعاد عنه والا ستتصرف هي بطريقته الخاصة، ظلت أميرة تقنع والدتها لمدة أسبوع كامل والأم رافضة، أميرة كانت ذكية جداً كعادتها فهي تدرك أن إقناعه لوالدته اولا سيسهل عليها إقناع والدها، واصلت أميرة إقناع امها دون جدوى، وبعد إلحاح شديد وافقت الأم على أن يتقدم لها فقط ولكن أمر الموافقة متروك لوالدها.

أخبرت أميرة والدها بأن هناك شاب يرغب في الزواج منها ولم تخبره بأي تفاصيل أخرى عن بخاري، الأب وافق على زيارته بعد المغرب وهو واضعا في اعتباره أن العريس من أصحاب المال والعز والأملاك ولا يدري ان كل أملاك بخاري تتمثل في أمجاد عاملة حادث مع ولد اخوه 😂😂😂 بخاري اقنعني انا وعمه وابن عمه بالذهاب معه.

وصلنا القصر ووجدنا والد أمير في انتظارنا والرهبة تصيبنا جميعنا، بعد السلام والتحية وعرفناه على أنفسنا وقدمنا العريس له، سأله عن أمواله وشغله ودراسته، فشل صاحبنا في امتحان الثروة والأملاك، ليخبرنا الأب بأننا جئنا المنزل الخطأ وأنه لا يملك بنات للزواج ونحنا حرصا على سلامتها أن لا نعود مجدداً 😂😂😂

أميرة تدخل المصحة النفسية 😭😭😭 وتمكث فيها يومين ووالديها ينهاران تماما ويبحثان عن بخاري في كل مكان، هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله والتي ستأتي (مفاجأة صادمة وأخرى سعيدة في انتظار بخاري وأميرة)..

.. كونوا بخير 🖐️🖐️

#ياسين_الشيخ