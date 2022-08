📌‏هذا ما فعلته حكومة حمدوك

‏من ناحية اقتصادية اسوا فترة في السودان الحديث ( منذ المهدية ) كانت فترة حمدوك

‏هذه هي مؤشرات السوء

‏ 1 ) بلغ #التضخم في #السودان 432% وهو رقم لم يصله التضخم لا قبل حمدوك ولا بعده علما بان حدود الامان هي 9% ليكون في حدود رقم احادي

‏2 ) بلغت نسبة العطالة 43% وهي ايضا اعلي نسبة مسجلة علما بان حد الامان ٧٪

‏3 ) بلغ عرض النقود 128% علما بان حد الامان في حدود ١٢٪

‏4 ) انكمشت #الايرادات الحكومية بما فيها #الضرائب الي 6% من اجمالي الناتج المحلي GDP علما ان الحدود المطلوبة 20% وان الدول الأفريقية الفقيرة تحقق 14% ( مثال يوغندا )

‏5) أزدادت الضرائب على ارباح الاعمال لارقام كبيرة ساعدت على #التهرب_الضريبي حيث كانت ضريبة ارباح الاعمال الصناعية 10% وارتفعت الي اكثر من 25% وضريبة الارباح التجارية 15% فارتفعت الي ٣٥٪

‏6 ) انخفضت #قيمة_العملة اكثر من 800% حيث اصبح سعر صرف الدولار ٤٣٠ جنيه بعد ان كان 55 جنيه

‏7 ) زاد سعر #الوقود و #الخبز و #الكهرباء بنسب تجاوزت 1000% مما ادي الي معاناة المواطنين

‏8 ) تدهورت خدمات #الصحة و #التعليم وتراجعت جودة التعليم وخدمات الصحة لدرجة فظيعة

‏9 ) تدهورت #الطرق لوقف الصيانة وارتفعت تكلف #النقل البري لدرجة كبيرة مما زاد في معاناة #المواطن

‏10 ) ارجاع السودان الي قائمة الدول الاقل نموءاً The list of the least developed countries

‏بعد ان غادرها الي قائمة الدول متوسطة الدخل الفئه الادني

المارشال