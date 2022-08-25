بالفيديو: عاجل.. سبب غرق المناقل في السودان





#عاجل_الان

#خطير_جدا

#سبب_غرق_المناقل

الأخ المهندس عبدالله عوض عبدالله

قسم الصيانة الميكانيكية خزان سنار يوضح أسباب غرق المناقل بسبب فصل الوزير الكوادر المدربة ومازالت الترعة حتى اللحظة فاتحة، و ستظل فاتحة، لأن الكوادر التي أتى بها وزير الري المكلف لا تعرف الشغل.

يجب على كل المتضررين في المناقل وقراها فتح بلاغات جنائية تجاه إدارة خزان سنار والوزير وكل من تسبب في هذه الجريمة المهددة للامن والسلام و نحن سنكون شهود.

#بلاغات_في_وزير_الري

#بلاغات_في_إدارة_خزان_سنار

#شير_البوست_اوسع_نطاق

Khalid Ahmed Gorashy