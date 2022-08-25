



*المسح الميداني الأولي الليلي لمنطقة توتي – البرقان*

الزمان: 24 أغسطس / 7:00 – 8:00 مساءاً

المكان: البرقان – الجهة الشرقية

في نوعين من العقارب منتشرين في جزيرة توتي الأخطر فيهم Leurius quinquestriatus (العقرب الأصفر) و هو نفس عقرب الشمالية و نهر النيل… العقارب دي شديدة السمية بمعنى إنها ممكن تؤدي للوفاة في حالة لدغت طفل (ضعف المناعة) أَو شخص كبير في السن (الإصابة بالأمراض المزمنة).. و العقرب الآخر من نوع Compsobuthus werneri و دا عقرب صغير أصفر ضعيف السمية لكن برضو ممكن يتعب الأطفال الصغار و تظهر عليهم أعراض حمى و صداع و طمام و استفراغ..

العقارب متواجدة بي صورة متوازنة في الطبيعة لكن زيادة منسوب النيل بخليها تطلع من جحورها في الجروف أو تحت الأشجار و تدخل في المنازل أو تكون في منطقة أكثر أمان بالنسبة ليها (و تعتبر أكثر خطورة لينا)..

حاليا ًجزيرة توتي محاصرة من جميع الجهات و بدت زيادة مخيفة في مناسيب المياه نسبة للفيضان و الأمطار كمان بتساعد في انتشار العقارب..

بدا اليوم المسح الميداني الأولى الليلي لمدة ساعة واحدة فقط لمنطقة توتي على مسافة 50 متر فقط في البرقان (الجهة الشرقية) و هنا لقينا قرابة 7 عقارب منها شديدة السمية وهي الأخطر و قتلنا عدد منها (10) صغير الحجم، بس متوقعين الأسوأ مع الأيام .. و كلما الظلام يزيد كل ما تطلع العقارب لأنها بتنشط بالليل عشان تفتش غذاء..

فالناس تحرص تلبس أحذية بعد المغرب و تعمل حسابها شديد و البيوت القريبة من النيل لازم ننظفها دورياً و نحرص على إزاحة الأنقاض على قدر ما نقدر من حول البيوت..

#مركز_أبحاث_الكائنات_السامة