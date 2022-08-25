



أين تذهب أموال المانحين التي يتم استلامها بإسم الشعب السوداني؟؟

تقرير: المرصد السوداني

فيما يتباكى الناشطين زورا على ان قرارات 25 أكتوبر حجبت اموال الدعم الدولي البالغة 2 مليار دولار ، كشف المركز الوطني لنشر الديمقراطية الأمريكي NED أنه دعم 13 من المراكز والمنظمات السودانية بمبالغ بلغت في مجملها نحو «705» آلاف دولار .

وذكر المركز الاميركي ، الذي مقره واشنطن، في موقعه على الانترنت ان «مركز الخاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية»،تسلم مبلغ «60» ألف دولار، لتعزيز التعايش السلمي من خلال اصلاح التعليم، بالاضافة الى تسلمه مبلغ «41.960» دولار أخرى، لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تخفيف حدة النزاعات .

واشار المركز الامريكي ، ان «مركز البادية لخدمات التنمية المتكاملة» منح مبلغ «62.600» دولار، لتعزيز المصالحة والتعايش السلمي، وتخفيف حدة النزاعات .

وقال التقرير الذي نشره المركز الاميركي، ان «مركز الجندرة للبحوث والتدريب» تسلم مبلغ «55.400» دولار، لتعزيز حقوق المرأة في فترة ما بعد الاستفتاء في شمال السودان،بجانب اعداد ثلاث اوراق عمل خاصة بحقوق المرأة لتضمينها في الدستور، كما يقوم المركز باعداد دليل مبسط على أساس الوثيقة الدستورية.

وأكد التقرير ان «مركز «جسر» للتنمية»،تسلم مبلغ «34.480» دولار،لتشجيع شباب الصحافيين للمساهمة الفعالة في الاعلام والصحافة،ولتنظيم ورشتين لبناء القدرات للكتاب الشباب من الصحافيين ،وطلاب الاعلام،بجانب الاستمرار في اصدار نشرته الاسبوعية بالاضافة الى تنشيط موقعه الالكتروني.

وابان ان «مجموعة «هيلا هوب»»منحت مبلغ «27.415» دولار، لتعزيز التعايش السلمي في السودان ،ولتدريب المغنين وغيرهم من الفنانين على استخدام الفنون لتسوية الصراعات، وتنظيم اربعة عروض في ولايات النيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق وجنوب كردفان ،ولتشجيع الانتقال السلمي للاوضاع الاجتماعية والسياسية .

كما تسلم «معهد تطوير المجتمع المدني-كلية شرق النيل»،بحسب ذات التقرير مبلغ «48.165» دولار، لتعزيز المشاركة السياسية النشطة والفعالة بين الشباب في ولاية الخرطوم،ولتنظيم ورشتي بناء قدرات للناشطين من شباب ولاية الخرطوم.

كما تسلم ذات المعهد مبلغ «105.500» دولار، لتشجيع وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في عملية صنع الدستور.

وذكر التقرير الاميركي ان «المركز الوطني للسلام والتنمية»،تسلم مبلغ«60.400» دولار، لتعزيز التعايش السلمي والديمقراطية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد في السودان، ولبناء القدرة التقنية لمنظمات المجتمع المدني للتخفيف من الصراع وتشجيع الأحزاب السياسية على المشاركة بفعالية في العملية السياسية .

وأفاد التقرير ان «مركز شباب من أجل التغيير الثقافي»،منح مبلغ «20» ألف دولار، لتوسيع مساحة وفرص الشباب للانخراط في المجتمع المدني والمساهمة في التغيير الديمقراطي الايجابي في السودان،عبر تنظيم ورش لبناء قدرات اعضاء المركز البالغ عددهم «30» عضواً.

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كما منحت «مبادرة التنمية السودانية»، مبلغ «40» ألف دولار، لبناء القدرات الفنية ، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المستقلة .

واكد المركز الاميركي أن «المنظمة السودانية لـ»اللاعنف والتنمية»»،تسلمت مبلغ «40» ألف دولار، لتعزيز احترام حقوق الأقليات والفئات المهمشة في السودان لتدريب ممثلين للاقليات العرقية والدينية في السودان،والذين بدورهم يقومون بتنظيم انشطة توعوية في مجتمعاتهم.

وقال ان «مركز الدراسات السودانية» منح مبلغ «49.660» دولار ،لتعزيز المشاركة المدنية، وتشجيع التسامح والتعايش السلمي،وتعزيز ثقافة الديمقراطية والمواطنة في السودان، ولا سيما بين الشباب، من خلال مجموعة متنوعة من المنشورات العلمية، والبحوث، والأحداث،مبيناً ان «مركز الاستاذ محمود محمد طه» منح مبلغ «25» ألف دولار،لتعزيز مفهوم الديمقراطية بين عامة الناس في الخرطوم، ورفع مستوى الوعي حول التحديات وسبل معالجة تلك التحديات من خلال الاصلاح الديمقراطي.

وذكر المركز الاميركي ان «مركز زينب لتنمية المرأة»تسلم مبلغ «33.500» دولار،لزيادة توعية النساء المزارعات بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

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