ارتفاع منسوب النيل بمحطة عطبرة وانهيار منازل بالمتمة





سجّل نهر النيل الرئيس اليوم، (15) متراً و(85) سم، بارتفاع (14) سم عن أمس، وارتفاع (18) سم عن العام الماضي.

فيما سجّل منسوب نهر عطبرة (15) متراً و(48) سم بارتفاع (18) سم وارتفاع (69) سم عن العام الماضي.

ونوّه التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل، إلى انهيار العديد من المنازل بمحلية المتمة بسبب الأمطار.

وأشار إلى هطول أمطار خفيفة ببعض المحليات مع العمل المستمر من قبل الجهات الهندسية في معالجة المناطق المتأثرة بالسيول من طرق وعبارات وعمل الحمايات.

وأكد التقرير أن قوات الدفاع المدني ما زالت تعمل على سحب المياه بالطلمبات والوقوف على مجمل الأضرار وحصر المتضرِّرين جراء السيول والأمطار وتعمل على توزيع الدعم المقدَّم من الغرفة مع الوحدات الإدارية المختلفة.

ونبّه التقرير إلى زيارة الوالي وأعضاء من حكومته للمناطق المتأثرة بقرى غرب الوحدة الإدارية الشريك لمحلية أبو حمد للوقوف على أوضاع المتأثرين وتقديم الدعم اللازم لهم.

صحيفة الصيحة