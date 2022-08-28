دقستي ليه يا بليدة… الحكاية انبشقت شديد





في مناسبة زواج استمعت امس الاول..ولاول مرة لاغنية ( سيد الفنيلة البيضا مكتوب عليها الريدة دقستي ليه يابليدة من حبو ما مستفيدة)..

لاحظت كيف ان الصالة تحولت الي ( مرجل يغلي) علي قول اخونا الرشيد بدوي عبيد في وصف (سخونة) مباريات القمة.. عندما رايت الحالة ( التيسية) التي اعترت الراقصين مع نهاية الصولة في الاغنية والرؤوس المنكوشة بالتقليعات والتسريحات الغريبة تمضي ذات اليمين وذات الشمال ادرركت ان الحكاية انبشقت شديد و ( انو البلد دي ما اظنها تتلحق تاني)..

محمد عبدالقادر