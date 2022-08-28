



قلية “سرقوا خيراتنا”

يقابلها عقلية المغترب البيصور عبوات زيت السمسم والفول السوداني من المولات.

ويقعدوا يحرروا البكا في مواقع التواصل الاجتماعي….!!

ديل ياهم نفس الناس البيقول ليك نحن درسنا عرب الخليج واسسنا دبي وابوظبي….!!

عشان ماتوجعوا مصارينا..

السمسم والفول بيتم انتاجه في تشاد ونيجريا والسنغال وتنزانيا ويوغندا غير دول شرق آسيا والهند ودول أمريكا الجنوبية…..!!

أما البعثات التعليمية التي خدمت في دول الخليج….

من دول المغرب العربي والشام ومصر وهلمجرا. ..

قبل يومين في صفحة مصرية رافعين صورة مهندس مصري قالوا هو الذي خطط وساعد في البنية التحتية في الإمارات…..!!

#فاقد_الشي_لايعطيه

Ahmed Akasha