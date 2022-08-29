حسن إسماعيل: حاسى إنو موضوع إنتخابات نقابة الصحفيين استدراج كيزانى ماكر لسحب آل قحط لحلبة الإنتخابات





ليه حاسى إنو موضوع إنتخابات نقابة الصحفيين استدراج كيزانى ماكر لسحب آل قحط لحلبة الإنتخابات وضبط إيقاع التعارك السياسى على سلم الإنتخابات…تلك الثمرة التى رفضت قحط تذوقها منذ ثلاث سنوات بحجة أن الأجواء غير مناسبة لعقد إنتخابات !!! وأن أى حديث عن الإنتخابات هو خيانة للثورة وكده !!! ….

– المهم

– قيادات قحط التى خرجت بالدلوكة والزغاريد لانتخابات نقابة الصحفييين عليها أن تدرب نفسها منذ الآن على حمل (نوبات ونحاس) الاحتفاء بتوسيع دائرة الإنتخابات ( والضعيف يقع والسمين بقيف)

– بركاتك شيخ الطيب الجد

– كدى اهبشوا أخونا عبدالمنعم ( بعد التهنئة) لعله يكون (بادارابى) صالح

– قلت لى أى حديث عن الإنتخابات هو خيانة للثورة !!!!

– وسحب الجماعة ديل من حفر الشوارع للإنتخابات قصيرة القوام الدستورى مرحلة من مراحل التعافى …. فلاتنزعجوا !!!

– نستدرجهم ……..

– ولِب

حسن إسماعيل