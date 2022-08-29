تبيان توفيق❤️: حمدوك،، إستبدال،، الخازوق،، التمبرلي،، خمجوك،، خموك





لو عايز تعرف إنو الآله الإعلاميه الموجهه ضد قحط دي( آله زي الآله) وفتاكه جد جد وقدرت غيرت أسامي أشخاص مابعد بلوغ سن الخمسين ورسخت أسماء في حياتنا من دون الحوجه لإجراءات في السجل المدني أو مسجل التنظيمات عينك عينك كده بس قدرت بدًلت أسماء كل من

قحت،، إستبدال،، قحط

إبراهيم الشيخ،، استبدال،، ابراهيم سيخ

محمد الفكي،، إستبدال،، منقه

وجدي صالح،، إستبدال،، كدكه

خالد سلك،، إستبدال،، سفه

حنان حسن،،، إستبدال،، تكسيم

صلاح مناع،، إستبدال،، المنقولي

فيصل صالح،، إستبدال،، الهطله

مدني ،، إستبدال،، جرادل

القراي،، إستبدال،، عدو الله

مريم المنصوره،، إستبدال،، المقهوره

الرشيد سعيد،، إستبدال،، العميل الفرنسي

محمد حسن البوشي،، إستبدال،، الديوث

حمدوك،، إستبدال،، الخازوق،، التمبرلي،، خمجوك،، خموك،،

ثورة ديسمبر المجيده،، إستبدال،، ثورة التعري والفسوق

تجمع المهنين،، إستبدال،، تجمع الوهمين

قحط المركزي،، إستبدال،، قحط التوافق

لجنة إزالة التمكين المُنحله،، إستبدال،، لجنة مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين المُنحله!!

وهكذا ااا

تبيان توفيق ❤️