الرحال السوداني “طه”: تزوجت زواجاً اسطورياً بتكلفة 100 الف دولار 💰 وشهر عسل 6 دول.. إستمر الزواج فقط 23 يوم وانفصلنا 😅





#مفارقات_الحياة

#الزوجة_الأولي 👰‍♂️

عام 2009 تزوجت من المرأة الأولي زواجآ أسطورينا بتكلفة 100 الف دولار 💰 وشهر عسل ٦ دول 🏝في وقتها كان حديث المدينة أستمر الزواج فقط 23 يوم وانفصلنا 😅 كان

#بوبار_يسد_النفس💖

بعدها فقدت كل مدخراتي المالية وقعدت بدون عمل لا أملك قوت يومي 🥺

#الزوجة_الثانية

عام 2013 فكرت اتزوج وانا لأمك أي شي تكلمت مع والدي بخصوص أريد الزواج جن جنونه 😅 انت مجنون في رأسك زواج شنو ليك ماقدر تعيش رقبتك المهم اقتنع بعد عناء وتعب وادني مبلغ 10 عاهدته انا أردها له بعد أظبط أموري مبلغ كان هذا كان عبارة عن مهر متكفي هل تصدقوا 😍 بفضله اكتمل الزواج و بركة الله سبحانه وتعالى فى احسن حال، وقتها لم أكن متواجد بالسودان لحضور زواجي .

#زواج_مبروك💞 مستمر الي الأن الحمد لله 👨‍👩‍👧

بدون مظاهر بزخ وبوبار 🎉

بدون شبكه ولا وقيه دهب 🏅

بدون سفر شهر العسل 🏖

بدون أي تكاليف مالية 💰

#إسلوب_حياة

_بعدها أنفتحت علي خيرات الدنيا وسددت مبلغ 10 أضافها

_سفرتها أكثر من 10 دول 🌐

_ رزقنا بالزرية نعمة 🙍‍♀️ أبراهيم 🧑

_ تملك الأن من الذهب الخام ومشغول 2 كيلو ونص🪙 🏅

_ تملك من العقار مايكيفها لى تقلبات الزمن 🏫

#العبرة🤏

قول الله تعالى : (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

#سارة_تفتح_النفس 💖

طه الخليفة