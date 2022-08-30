صلاح الدين عووضة يكتب : خريفيات!!





1/ نصف…….

انتصف النهار..

وامتلأ نصف السماء بسحبٍ خريفية تركض كرض سحب إيليا أبي ماضي..

وهي تلك التي قال عنها في قصيدة المساء:

السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين

والشمس تبـــدو خـــلفها صـــفراء عاصـــبة الجبين

والبــحر ســاجٍ… صامتٌ… فيه خشـــوع الزاهــدين

فخرجت أنشد نصف كوبٍ من القهوة..

وعند منتصف الطريق صادفني شابٌ من أبناء حينا..

وعلى وجهه ارتسمت نصف بسمة..

فاستوقفني؛ وطلب نصيحتي بشأن إكمال نصف دينه… وقد بدا مهموماً..

فنصحته بأن لا يفعل..

وقد تقمصتني – لحظتها – نصف روح فيلسوف..

وسألني: ألا أكمل نصف ديني؟..

فأجبته: أكمله إذن؛ ولكنك ستفقد نصفاً آخر..

قال متسائلاً بدهشة: وما هو؟..

قلت: نصف عقلك..

فذهب عني بمقدار نصف متر ثم عاد مغمغماً وعلى وجهه نصف تجهم:

وأين سيذهب نصف عقلي هذا؟..

قلت بنصف ابتسامة: إلى حيث ذهب نصف تبسمك..

فذهب عنه النصف هذا نفسه..

وذهب!!.

2/ شوف العين…….

وأبو صلاح شاف..

شاف – صالح عبد السيد أبو صلاح – تلك التي ألهمته قصيدته العذبة هذه..

فهو كان مدعواً إلى حفل عرسٍ أم درماني..

وإحدى حسناوات ذلكم الحفل حرصت على رؤيته ما أن سمعت بمقدمه..

فلما رأته همست لصويحباتها: ده؟… لا… لا..

فسمع همسها ذاك أبو صلاح؛ فجادت قريحته فوراً بشعرٍ تغنى به كرومة..

وهي القصيدة التي يقول مطلعها:

شوف العين قالت ده لا لا…. صدت من تيها ودلالا

وصديقٌ لي – ولمنبرنا – حكى البارحة ما يحاكي شوف أبو صلاح هذا..

وهو نفسه اسمه أبو صلاح..

فقد اقترح علي تجميع مقالاتي غير ذات الصلة بالسياسة ليتم طبعها… ونشرها..

فقلت له: تبنى أنت إذن هذا المشروع..

فأنت تعرف البئر وغطاها – قلت له – وصرفي على مثل هذا الكتاب سفه..

فضحك أبو صلاح… وقص علي طرفة..

طرفة (حصلت ليه وما حكاها ليه زول)… في زمان قائل هذه العبارة الطرفة..

طرفة تتعلق بفلان… ونمسك عن ذكر اسمه..

قال إنه طبع كتاباً عبارة عن بعض ما كان ينشره على صفحات الصحف..

وعوضاً عما كان ينشده من أرباح أحاطت به الديون..

فاستنجد بنفرٍ ممن كان يشتمهم في كتاباته هذه؛ من ذوي المراكز الرفيعة..

فهبوا لنجدته؛ وتبنوا فكرة حفلٍ لتدشين كتابه ذاك..

ودفع له (الكيزان) أولئك ما فاض عن ديونه… وأغراه بالسفر إلى القاهرة..

فلما عاد… عاد يشتمهم مرة أخرى..

وما زال يشتمهم إلى ما بعد سقوط رئيسهم صاحب طرفة (حكاها لي زول)..

هكذا يقول صديقي أبو صلاح ضاحكاً..

ويضيف: ذاك الحفل كنت حضوراً فيه؛ وشفته بعيني (ما حكاه لي زول)..

ثم يستطرد (زي شوف أبو صلاح ذاك في الحفل)..

فإن صدق فإني أقترح عليكم اقتراحاً في أيامنا الخريفية هذه..

أن تستمعوا إلى رائعة أبو صلاح / كرومة:

شوف العين!!.

3/ نسيج………

لا تضحكوا..

رغم أن أجواء خريفنا هذا قد تغري بالفرح… والمرح… والضحك..

وقد تدفع – أيضاً – إلى الحزن… والألم… والبكاء..

وذلك لمن نُكبوا بآثارها السالبة..

إنه اقتراح جدي..

وهو أن على كل ناطقٍ بعبارة النسيج الاجتماعي هذه الأيام التبرع بنقطة..

وما أكثر الناطقين بها هذه الأيام..

نقطة قدرها ألف جنيه فقط..

إذن فسوف نتمكن بعد أسبوع آخر من ترديد هذه العبارة من تأهيلها جميعاً..

مصانع النسيج!!.

4/ عدل الحياة………

همى الرذاذ..

رذاذ غمامة خريفية..

فهمى معه – على ذهني – رذاذ فكرة تجمعت كما يتجمع غمام الخريف..

ثم همت – وأمطرت – هذه الكلمة..

وهي عن عدالة الحياة..

فقد تمنحك – الحياة هذه – المعاناة..

المعاناة فيها… ومنها… وبها… ومعها..

ولكنها تضعك بذلك في سكة العظماء؛ صعوداً..

فأشد الناس معاناة هم العظماء..

وأولهم الرسل والأنبياء… ثم الفلاسفة… ثم العلماء… ثم أهل الإبداع..

وقد تمنحك الهناء..

الهناء فيها… ومنها… وبها… ومعها..

ولكنها تضعك بذلك في سكة الدهماء؛ هبوطاً..

فأشد الناس هناءً هم أبعدهم عن سكة أعاني وأعاني..

وأقربهم إلى سكة أغاني وأغاني..

فالحياة عادلة!!..

صحيفة الصيحة