جعفر عباس يكتب: عن التلوث الضوضائي





يعاني الكثيرون منا من التلوث السمعي، ففي كافة مدننا الكبيرة، قد يكون المسجد على بعد خمسين متراً من بيتك، ولكنك لا تعرف مواعيد الصلاة أو إفطار رمضان إلا من التلفزيون، والسبب في ذلك هو الضجيج الذي لا ينقطع في الشوارع والحواري، ولا أقصد بذلك فقط هدير محركات السيارات بل الصراخ المتواصل الصادر من بني البشر، فنحن من أكثر أهل الأرض صراخا وصخبا حتى ونحن نتأنس ونسولف ونتونس. (هل كان المفكر السعودي الراحل عبد الله القصيمي على حق عندما قال إن “العرب ظاهرة صوتية”؟)، ولا تعرف في كثير من الأحيان، ما إذا كان الشخصان اللذان يتحاوران على مقربة منك يتشاجران أو “يتغشمران” أي يتداعبان وأعترف بأنني “ومَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ… غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ” ومن ثم لا أستطيع التحدث بصوت منخفض، خلال تبادل الحديث مع الأصدقاء والأهل، وبالتالي فإن معظم مكالماتي الهاتفية تكون مسموعة لمن حولي، ولكن وبعد ظهور الهاتف النقال صار بمقدوري الابتعاد عن الناس لإكمال المحادثة الهاتفية، ولكن، أحياناً تكون زوجتي وقريباتها أو صديقاتها في جزء قصي من البيت ولكن أصواتهن تتناهى إلى مسامعي فأحسب أن الإذاعة تقوم بنقل حي/ مباشر لمظاهرة سلمية، وحتى لو حملتك نفسك على التنصت لما يقلنه، فإنك لن تنجح في التقاط جملة واحدة لأنهن يتكلمن في نفس الوقت، كما هو الحال في البورصات وأسواق الأوراق المالية حيث يقف عدد من الموظفين وسط آلاف الناس ويصيحون بمفردات عجيبة ويرفعون أصابعهم بإشارات تماثل لغة الصم والبكم، ولابد ان النساء يتمتعن بقدرات التقاط عالية تماثل قدراتهن على “الارسال”، فرغم أنه في حالة وجود نحو سبع منهن في مكان واحد وقيامهن جميعا بالكلام في تزامن (بدون عبارة “بدون قطع كلامك” السخيفة، فإن كل واحدة منهن تستطيع أن تسمع كل ما تقوله كل واحدة من الأخريات) وإذا كنت تعيش في قلب المدينة فإنك لن تستطيع الاستماع جيداً لا إلى المكالمات الهاتفية أو البث الإذاعي أو التلفزيوني لأن العويل الصادر عن آلاف البشر والسيارات يغطي على كل الأصوات، وفي الدول المتقدمة يكون قلب المدينة مركزاً تجارياً/ ماليا، أما في مدننا فإن السكن فيها يكون “دليلاً” على المركز الاجتماعي المرموق! كان جيل آبائنا ينجب العيال بالدستة أو الدرزن، ليس فقط لأنهم كانوا لا يأكلون البيرجر أو أي نوع آخر من السندويتشات السكند هاند (وكل الوجبات السريعة سكند هاند لأنها تأتي في غالب الأحوال جاهزة ومجمدة من الشركات الأم)، ولكن لأنهم كانوا يلزمون بيوتهم مبكراً ولم يكونوا يعانون من تلَّوث الضوضاء، ومن ثم كانوا أهل مروءة: ما هذا الصوت الصادر من بيت الجار السابع: الله يستر،.. فالحاج هاشم ظل يعاني من مرض مزمن… وربما داهم الطلق نفيسة التي انتفخ بطنها مؤخراً (ولم تكن النساء وقتها مهووسات بحساب مدة الحمل).. فالمولود سيأتي عندما يريد الله له أن يأتي.. وليس كما هو الحال الآن: بروح أسوي تلفزيون منشأن أعرف ولد وللا بنت!! بالمناسبة ما قيمة أو معنى أن تعرف الأم أو الأب ان المولود الآتي ولد أو بنت؟ هل هناك طريقة لتحويل جنس المولود حسب الطلب بعد أن يتشكل؟ أم لشراء المونوكير والأحمر والفيونكات والبودرة إذا كانت بنتاً؟ والدراجة والزلاجات إذا كان ولداً؟) المهم أنه من الثابت علمياً اليوم أن العيش في بيئة كلها ضجيج يسبب – ليس فقط التوتر العصبي والنفسي – بل يفقد الرجال خصوبتهم، فقد أتضح أن العاملين في مصانع ذات هدير مرتفع، تتدنى خصوبتهم بوتيرة سريعة، وينطبق نفس الشيء على سكان المدن المزدحمة التي يعتبر سكانها بوق السيارة آلة موسيقية شعبية! وطالما أننا في طليعة الدول المنتجة للضوضاء فمعنى ذلك أننا معرضون للانقراض، وربما أدركت أمريكا هذه الحقيقة فصارت تبدي حرصاً على “سلامتنا”!

صحيفة الشروق