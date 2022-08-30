تبيان توفيق❤️: والذي رفع السماء بلا عمد تكاد تكون نقابة الصحفيين هي إنبثاق لمركزية قحط!!





الف علامه ودلاله ستقودك للحقيقه المطلقه حول تسيس ماسُمي بإنتخابات نقابة الصحفين فمن غير المعقول أن تُصف ويُروج لها على أنها نقابه مهنيه ومستقله وفي زات الوقت تدار لجنتها عبر كل من!!!

ياسر عرمان ووجدي صالح والرشيد سعيد وفيصل محمد صالح ومريم الصادق وغيرهم من قيادات قحط المعروفين!! والذي رفع السماء بلا عمد تكاد تكون نقابة الصحفين هي إنبثاق لمركزية قحط!! فمن يُروج لها بأنها نقابة مستقله وتمثل السوداننين فعليه أن يراجع ضميره قبل أن يراجعه التاريخ!!

خلال السنين المضت كنا نشاهد إنتخابات الإنقاذ للنقابات المهنيه المختلفه وفوز منتسبيها ولكننا لم نُشاهد ولو لمره ظهور قيادات الإسلامين مثل نافع وعلي عثمان وغيرهم يحتفلون بفوز النقابات!!

#إنتخابات_نقابات_البوكو

تبيان توفيق ❤️