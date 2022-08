نشر الفنان العراقي، كاظم الساهر، صورة له من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به، أثناء استعداده للسفر.

وعلق كاظم الساهر، على الصورة، قائلا: “ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California”. وكان كاظم الساهر نشر قبل أيام مقطع فيديو من حفلته التي أقامها أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية، والذي غنَّى في نيوجرسي وسط تفاعلٍ هائلٍ من الحضور معه، خاصةً حينما أدَّى رائعته “قولي أحبك”.

