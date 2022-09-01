تبيان توفيق❤️: طويلة لكن مهمة جدا 🌹





أنا عايزه جواب مقنع!! وإذا منشوري دا خاطب عقل شخص واحد بس لكفاني!!!

✍️ تبيان توفيق

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الهدف شنو من خروج الشباب في المواكب؟ بعد الإجابه ياريت توروني الإتحقق من الأهداف دي شنو؟ عشان شنو قاعد تهدر وقتك وتبدد طاقتك؟ هل من أجل استعادة نظام قوى الحريه والتغير أم من أجل إسقاط النظام الحالي؟ ولا السبب هو الإنتقام للأصدقاء والأخوان الماتو في المواكب؟ أم السبب هو الشعور بالفراغ والضياع وعدم المسؤوليه تجاه نفسك وتجاه أسرتك؟ لي إنت كشاب واعي مُصِر تمشي خلف السراب البتّدعيهو القوى السياسية؟

السبب شنو البيخليك إنت تكون أداة مفعول بها وتخت نفسك في خانة (المغفل النافع)؟ حصل سألت نفسك عن شعور والدتك وأبوك (الكادحين) عشان يأمنوا ليك لقمة العيش حقتك وهل إنت واعي بكمية الألم والوجع الممكن يحسو بيهو لمجرد الإصابه أو الموت في موكب من المواكب دي!! كدي براحه كده حاول عاين يمينك وشمالك وكشف للمتظاهرين المعاك ديل في منو من السياسين وكوادر أحزابهم الكانو مسؤولين من السلطه دي قبل السقوط في 25 أكتوبر وحاول أعمل بحث عن أبناء قيادات قحط دي بالذات وفتش على أولاد أي شخص منهم وممكن تبدأ بي أبناء (مريم الصادق وخالد سلك والدِقير ووجدي والواثق البرير ونورالدين وكمال كرار والشفيع خضر وأمال الزين وإبراهيم الشيخ وغيرهم من القيادات المتصدرين المشهد دا وخاتنك إنت درِع وواقي بشري ومستخدمنك أداة (تُقتل) وتنتهي ذكراك بمنشور نعي وإحتساب في صفحة أسوأ (تاجر أرواح) إسمو ناظم سراج عزرائيل الثوره!! ياخ الفرق شنو بينك وبين أولادهم!؟ ولي أنت تموت وتتعوق وأهلك يتعبو وراك وأولادهم في أرقى الدول وأحسن الجامعات وبياكلو احسن أكل وبيشربوا أحسن شراب وبيلبسوا أجمل الثياب وكل دا مدفوع من جهات خارجيه سانداهُم وداعماهم وبتدفع ليهم في كل حركة حركتين بتعملوها إنتو كشباب (ثورين) يعني إنت تتعب وتموت وتتعوق وفي سياسي إنتهازي بيستلم راتب على الحاجه دي! كدي أعمل إستطلاع وأسأل عن أي ناشط سياسي بيطلع لايف ويحرضك عشان إنت تمشي موكب أسأل عنهم هُم وين متواجدين والله لو لقيت واحد منهم قاعد معاك في الشارع دا أو حاسي بي وجعك أو وجع أسرتك إذا أصابك ضرر أبقى أنا غلطانه وللأسف كلهم شردو بره السودان سافرو محل ماكانو قاعدين وأغلبهم سافروا عن طريق نفس السلطه الإنقلابيه البتقاوم إنت في ظلها من دون ماتمس جسدها حتى الآن ! والله كلامي دا هو الحقيقه المحتاجين إنكم تقيفو حولينا وتلقوا إجابات شافيه تقنع المنطق قبل ماتقنع العاطفه!! حتلقى نفسك كشاب إتحولت (لشاة) تتباع وتُشترى في سوق السياسه الغذر وبدون ثمن مُجزي!! ياخ إنت بتباري في ناس باعوك بأبخث الأثمان وبأخبث الطُرق ناس قعدت ساكته وعاجزه قدام جثث الشهداء لحدي ما إتحللت قدام عينها وماقدرت تعمل حاجه ناس كانت مسؤوله من لجنة تحقيق فض الاعتصام (وكونتها بي يدها) ومسؤوله من القضاة والنيابات ناس كانو مسيطرين على كل الوزارات بمن فيهم مجلس الوزراء ورئيس المجلس نفسه (لأنو الرئيس الفعلي كان هو خالد سلك) ناس كانو قادرين يتحركو قانونياً ويعملو ولو خطوه واحده قدام النيابات ويدونو بلاغات ويتفاعلو سياسياً ويقتصوا للشهداء كلهم!! لكن للأسف (القصه كان سعرها مدفوع مقدماً) والله قدر ماقلت أكتب وأوصف الحاله ماقدرته لأننا كلنا كنا ماشين وعيونا مغمضة وبنطبل وبنمجد في كيان مهزوز (وافق إنو يبيع ويشارك وينداس تحت مداس العسكر!! وهسه جاي يتوجع وبيتحايل عشان يرجع لسرير المضاجعه السياسيه النتنه والمساومات المكشوفه وكل دا لازم يتم بموتك أو إصابتك عشان الضغط يزيد!!

أديك الكلام الصاح عشان منشوري دا يقع ليك وإذا كنت واعي وعندك عقل سايقك وماعندك إضنين حمير وسايقنك منهن حتفهم وحتقتنع وإذا كنت واعي وحاضر الذهن ومامغيب بتأثير المخدرات وإحاطة البنات برضو حتفهم!! ركز هنا (يا الحارق حشا أمك وأبوك) و بالمنطق بقوليك 👇

إذا كان الهدف الحالي ليكم كثوار هو إجبار السلطه الإنتقاليه الحاليه ع السقوط عبر التظاهر والإحتجاج فالقصه دي طويله ومن سابع المستحيلات إنها تحصل زي ماحصلت في ديسمبر 2018 لعدة أسباب أهمها (إنصدام المجتمع بالواقع الوصل ليهو حال البلد من التغير وحتى الآن!! فقدان الثقه في المكون المدني الأديناه كل مانملك من ثقة عشان مكون نفيس عندو شموخ وعظمة ومقدره بعظمة ديسمبر لكن للأسف عداها كلها فِنيس!! خطورة التدخلات الخارجيه وصراع المحاور مابين الدول العظمى ومحاولت سيطرتها على ثروات البلاد ومواردها المتعدده!! ضعف الأحزاب السياسية نفسها وعدم إمتلاكها للكادر الممكن يقود ويخطط ويتسيد ويتخذ القرار!! السبب التاني!! إنو إحتجاجاتكم(البقت بسيطه وكأنها في بدايات 2013م دي بتحتاج لسنين عشان تتراكم ويلتف حولها الشعب من جديد وإذا إفترضنا إنها نجحت حتكون محتاجه لإنحياز عسكري عشان تكتمل الحلقه المفقوده ويحصل تغير من جديد زي ماحصل في 2019 وإكتوبر 25 وللأسف النقطه دي فرص نجاحها( ضعيفه وخطيره اذا نجحت) ضعيفه لأنكم ماقدرتو تحافظو ع المؤسسه العسكريه من ناحية الخطاب الثوري ونداءات المنطق ولأنكم رسمتو خط رجعه مابينكم وبين الجيش كمؤسسه وليس كأشخاص (بالسفور في الشتم والعداء والكيل والوعيد) و حتكون خطيره اذا نجحت لأنو تغير 2019 كان تغير نابع من صلب تنظيم المؤسسه العسكريه والجيش والجهاز والدعم عشان كده نحج الإنحياز،، وكلكم رضيتو بي حميدتي وقلتو ضكران خوف الكيزان؟ الآن المعادله مختلفه يافرده حسابات حسابات كده وبالفهم البسيط الشغلانه دي خسرانه!! عارف لي؟ أنا أوريك!! لأنو بقى في طرف ثالث ماكان موجود زمان وهو الحركات المسلحه وعندك طرف الآن موجود وانت عندك فيهو رأي ومستحيل تقبل بيهو ألهو الدعم السريع عشان كده انا بقوليك لو الشعب السوداني دا كلو طلع واترصى رص قدام القياده دي ما حيكون في إنحياز وتغير وإنقلاب ينهي ليك البرهان والمكون العسكري دا إلا (بموافقه ومشاركة ومباركة كل من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحه) وما أظن فيكم زول عندو نيه إنو يدعم فكرة الرجوع لبدايات أبريل 2019 لأنو دا لو حصل فإنت حتكون مجرد حيوان وبس!! وإذا حصل أي تقدم لإحداث تغير الآن بطرف أو طرفين من الثلاثه ديل فمعناتو هنا السودان في خبر كان!!

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خليك منطقي وواقعي وشوف البديل وماتبقى منديل يستخدمُوهو ويجدعوه لأنك أنت انسان وربنا كرمك بنعمة العقل الممكن توزن بيها الأمور من دون عواطف!!

تحياتي واحتراماتي

تبيان توفيق ❤️