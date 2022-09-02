تبيان توفيق❤️: كيف لي أن أتهور وأقرر الخروج من المنزل وأنا في مكان أسمه السودان !! هل أنا مجنونة!!





في هذا الصباح

لا أدري ما الذي دعاني وقادني لأن أخرج من المنزل لأقرر الذهاب إلى قضاء أمر خاص ومهم!! ها أنا أقف (بالقُرب من شارع عبدلله الطيب) كما وقف حمار الشيخ في العقبه أنتظرُ الدابه التي ستحمِلني الى وجهتي!! خلال إنتظاري ذاد وجعي وتعاظم ألمي لِما أراه حولي من (تراكُم للأوساخ وأكياس البلاستيك وأرصفه عاريه من الزينه وكمية الأتربه التي تكسو طُرقات الأسفلت!! بدأت الشوارع تضجُ بحركة المرور راجلين وراكبين سيارات ودوابُ أخرى!! أكثرُها ضجيجاً ماسُميت بالركشه!!

الناس كما هُم همجيون يسيرون مهمومون منكسرون فاترون وجوههم توحي بأنهم يتألمون من الداخل بعضهُم آثر أن يمشي دون أن يرفع هامته لكي لايري ما أراه الآن وبعضهم لايبالي يتحدث وحده وبصوت عالي مخاطباً قًرينه معاتباً نفسه وهؤلاء كُثر يسيرون بيننا وهم يتحدثون وحدهم دون أن يدرون بأنهم على (شفاه حفرة من الجنون)!! ماهذا الكوكب الذي نعيشُ فيه وماهذا (الفراغ الذي أراه) هل نحن في ناصية من نار جهنم نقضي نصيبنا من العزاب أم أن كل الدنيا بهذا الشكل!!

سأعاود إلى المنزل سأعود لأنام فالنوم أرحم عندي من هذا الزِحام

تصبحون على خير!!

كيف لي أن أتهور وأقرر الخروج من المنزل وأنا في مكان أسمه السودان !! هل أنا مجنونه!!

تبيان توفيق ❤️