حسن يوسف: زوجتي دخلت كورس حق رسم وحنه واتخرجت منو الحمد لله





زوجتي دخلت كورس حق رسم وحنه واتخرجت منو الحمد لله ، وقعدت فترة طويلة بدون ما يطلبوها لي شغل وفي يوم طلبوها عشان ترسم لي عروس وكانت متوتره وقالت لي لازم اجرب فيك اول وارسم ليك وبعد تحانيس رضيت عشان ما تتحرج مع العروس وفعلا رسمت لي بي حاجة اسمها بيغن ولاشنو ما عارف

المهم بعد ظبطت الرسمة وكبت لي القهوة وشربتها وقمت اغسل يدي على أمل انها تتمسح وما اتمسحت وقدر ما حاولت امسحها حلفت ما تتمسح ومسكت زوجتي وقعدتها وقلت ليها انتي نهائي ما درسوك في كورس الرسم دا ، طريقة مسح الزفت دا ، قالت لي ؛ ما متذكره والله يا بت الناس اتصرفي ، قالت لي سمح بس الرسمه حلوه والله وخساره تمسحها ، يا وليه الله يهديك انا بكره شغال ، قالت لي انا بمشي ارسم للعروس واجي وبمسحها ليك ، وفعلا جأت البيت متأخر بعد حضرت العرس ، يلا يا بت الناس أمسحي الرسمه دي قالت لي تعبانه بكره ان شاء الله

يا بت الناس بكره عندي شغل من الصباح، فجاءة لقيتها بتشخر من التعب ، وحسيت بيها عارفة بس بتستهبل،وأصبح الصباح ورسلت رسالة للمدير وقلت ليهو؛ عيان الليله ما بقدر اجي

وياريت ما قلت ليهو كدا ، بعد الشغل جاني الترحيل مليان موظفين وموظفات عشان يكفرو لي وعملوها لي مفاجأة ودخلو توش بدون ما يدقو الباب ولمن دخلو وشافو الرسمة ماتو بالضحك واحرجوني شديد ، وحاليا اكتشفت انو زوجتي عارفة طريقة المسح بس عاجباها الرسمة وشايفه خسارة تمسحها.

حسن يوسف

سيد جرسة