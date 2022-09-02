(رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) الحلقة الثالثة عشر





رواية.. (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) للكاتب ياسين الشيخ

هي ليست قصة حب تحكى بل هي أسطورة يجب أن تُدرس، وقطعا هي أفضل من روايات قيس وليلى وروميو وجوليت وغيرها من روايات الحب الشهيرة، لأن قصتنا اكتملت بزواج كان يحتاج إلى معجزة حتى يكتمل وتحققت المعجزة..

الحلقة الثالثة عشر (بخاري كاد أن يفسد ليلة الزفاف)

اقتربت مراسم الزواج المعجزة وأكمل بخاري ليلة (الحنة) على أروع ما يكون بحضور أهله واصدقائه والجيران والكل سعيد باقتراب اكتمال الزواج المعجزة والذي لم يصدقه اي احد بعيد عن تفاصيله، في ظل ذهول الكل بالقصة اكتفي أهل بخاري بالتكتم عن رواية اي تفاصيل خوفاً من الحسد والعين والسين والجيم..

الان نحن في ليلة الأربعاء ويفصلنا عن الزواج يوم واحد، نسيت ان أخبركم أن هناك اتفاق شفهي تم بين بخاري وأميرة في أيام تجهيزات الشيلة ينص على أن تقيم أميرة معه بمنزله إذا توفقا في الزواج، أميرة أبدت موافقة هزلية ولم تفكر مجرد تفكير أن بخاري جادي في ما قاله وقتها نظرا لصعوبة تقبل الفكر في ظل الفوارق الكبيرة التي كانت تعيشها والتي ستعيشها، بخاري بخبث ودهاء كبير اختار التوقيت الصحيح ليضع شرطه وليختبر حب أميرة له وهي التي كانت تقول له (مستعدة للعيش معاك في أي مكان المهم بعد نعرس ونكون مع بعض)..

بخاري قام بتجهيز غرفته في منزلهم الذي يتكون من غرفتين وصالة، يعيشان فيها هو ووالدته بعد زواج شقيقاته وهجرتهم مع أزواجهم، بخاري نجح في تجهيز عفش غرفته الوحيد ظانا أن أميرة وأهلها يمكن أن يوافقوا بحكاية ابتعاد ابنتهم الوحيدة عنهم، وهو نسي أو تناسى أن الموافقة عليه اصلا تمت من أجل ارضائها خوفا عليها من المرض، بخاري يعتمد في فكرته على استخدام حب أميرة له ومن ثم استخدامها كورقة ضغط على أهلها الذين يرغبون في الأول والاخير على إسعاد ابنتهم..

في صباح يوم الخميس (يوم الفرح) وأثناء استعداد أميرة للتوجه للكوافير قام بخاري بصدمها صدمة العمر حينما أخبرها بأن عليها الاستعداد لتنفيذ وعدها الذي قطعته معه.. اميرة: (وعد شنو يا راجلي ويا سندي؟؟) بخاري: (انتي مش وعدتيني انك ح تسكني معاي في بيتنا) أميرة: (انت جادي يا بخاري 😳😳 اقسم بالله انا فاكراك بتتكلم ساي) بخاري: (طبعا جادي بس انتي قولي انك ما قدر كلمتك) بعدها ادعي بخاري الزعل وقام بإغلاق الخط وسط رجاءات وتحانيس أميرة والتي عاودت الاتصال عليه أكثر من مرة للدرجة التي جعلتها تفكر في الخروج من الكوافير للذهاب لمنزل بخاري لتراضيه خوفاً من أن يفسد عليهم ليلة العمر..

تمسك بخاري بقراره وطالبها بشرح الأمر لوالدها الذي قام بفرش طابق كامل جاهز من مجاميعه لابنته العروس، أميرة التي كنت اناديه فيما بعد بأميرة الحكيمة، كانت حكيمة كعادتها شرحت لوالدها ووالدتها الأمر بحكمة كبيرة، هي عن نفسها قبلت بشرط بخاري وأكدت له استعدادها للعيش معه في أي مكان ولكن المشكلة في والدها ووالدتها تحديداً، أميرة شرحت لأهلها ظروف بخاري ووالدته الوحيدة والمريض والتي يصعب تركها لوحدها، والدة أميرة أكدت لها استحالة سكنها بعيد عنها خصوصاً في ظل الفوارق الكبيرة بين وضعها القديم ووضعها الجديدة، كما حذرتها بعبارات حادة (ما ممكن الولد دا من هسا يقول ليك اي حاجة توافقي عليها) لكن اميرة الحكيمة خدعت والدتها ووالدتها الذي احتج هو الآخر بأنها فترة قصيرة ستبقى فيها بمنزل بخاري حتى عودة إحدى شقيقاته لرعاية والدتهم..

والد أميرة حاول التواصل مع بخاري لمعرفة حقيقة الشرط وترحيل ابنته من منزلها بعد أن تم تجهيز طابق كامل لها، بخاري أخبره بأن الأمر تم باتفاق مسبق وأنه قادر على إسعاد ابنته رغم الفوارق الكبيرة رفض الوالد بشدة وتمسك بخاري بقراره وبشدة أيضا وتم إغلاق الخط دون أن يتوصل الطرفان لاتفاق رسمي، والد أميرة أغلق الهاتف واتصل على ابنته وهددها بإلغاء الفرح حال أصر هذا الولد على قراره، أميرة الحكيمة التي لم تفهم اي شيء من المكياج والتسريح بسبب المكالمات المتواصلة من أهلها وبخاري، طالبت والدها بعدم الاستعجال في القرار وترك الغضب كما أكدت له أن أي أمر لن يتم إلا برضائه هو شخصياً، هنا تنفس الوالد قليلاً، ثم أخبرته بأن بقائها مع بخاري في منزله لن يطول وستعود لمنازلهم متى عادت إحدى شقيقان بخاري لرعاية والدتها الوحيدة والمريضة، اخيرا حدث توافق بين كل الأطراف بفضل حنكة أميرة..

تناولنا وجبة الفطور مع بخاري في منزله، وسنتحرك بعد قليل للمسجد لعقد القران، ساعات قليلة وسيكتمل الزواج المعجزة.. الآن الكل سعيد ولكن فرحة بخاري لا تحدها حدود فهو الان اقتنع قناعة كاملة بأنه تزوج فعلا من سيدة البنات جميعهم والتي ظلت تثبت له من موقف لموقف انها تحبه وتبحث عن سعادته وعن ارضائه على الرغم من أنها لم تعيش معه في سقف واحد حتى الآن، كان بخاري يردد لي (أميرة كل يوم بتثبت لي انها ملاك ما بشر زينا،، وانا ما عارف اسعدها كيف؟) كنت اقول له فقط حبها بصدق بل وأثبت لها كل يوم انك تحبها أكثر من حبها لك وتجنب زعلها فهي لا تريد أكثر من ذلك..

اخيرا تم عقد القران المنتظر، وقبل أن يستقبل العريس التبريكات خرج بخاري من المسجد وهو يصرخ فرحا وكذلك أميرة التي كانت تبكي وتصرخ بشكل هستيري بعد اتصال هاتفي جمعهم، وتبادلوا الدعوات، قبل أن يتفاجأ بخاري بجمع من أصدقائه بالحي وهم يحملون على الاعناق فأخذ يتقبل التهانئ والتبريكات وهو محمولا على أكتاف الأصدقاء..

في المساء كان الزفاف والعشاء بالحديقة الكبيرة والجميلة داخل منزل أميرة، ذهب بخاري ليصطحب عروسته من الكوافير ومجرد دخوله وما أن شاهدته حتى قفزت من مكانها ونسيت انها ترتدي فستان الزفاف لتعانقه عناق اقسم ان بخاري لن ينساه حتى ولو بعد 100 عام، بعفوية كبيرة عانقت أميرة بخاري وأخذت تبكي دموع الفرح ولو طلبوا منها إعادة اللقطة والموقف الف مرة فلن تجيده مثل هذه المرة لذلك قلت ان بخاري لن ينسى لحظة عناق أميرة له..

تم بحمد الله الزفاف وانبهر كل المدعوين من اهل بخاري بتضحيات أميرة وتقبلها لبخاري رغم كل شيء، كان زواج اسطوري في كل شيء وكانت سعادة العروسين لا تحدها حدود هي إبراز ملامح الزواج، وسط تبريكات الاهل والمعازيم للعروسين، حضر شخص وسلم على بخاري سلام بطريقة لم ترضي العريس، بارك له ثم سأله انا شايفك وين قبل كدة؟؟ بخاري تصنع الغباء وأخبره بأنه لا يستحضر اي شيء في هذه الليلة،، أتعلمون من هو؟؟ هو ابن عم أميرة الذي صدمه بخاري في حادث حركة في أول سنة له بالجامعة وفي حضور أميرة عندما كانا يحتفلان بنجاحه الأول، أميرة احست بتغير وجه بخاري عندما شاهده، ثم قالت له (أظنك عرفته يا حبيبي، عليك الله ما تركز معاهو وما تخلي زول زي دا يعكر ليك مزاجك ويخرب ليك فرحتك في ليلة زي دي وح تكون أول وآخر ليلة زواج ليك ثم مازحته… ولا ناوي تكررها😏😏) ضحك بخاري ضحكة عالية واقسم لها انها اول واخر فرحة زواج له..

انتهي الحفل الساهر ورجع بخاري معنا دون عروسته، بعد أن طلب منه أهل العروس العودة في الصباح لإكمال آخر مراسم الزواج وطقوسه بعادة الجرتق، بالفعل عاد بخاري وأكمل مراسم الجرتق الجميلة ثم اصطحب عروسته لإحدى الفنادق المعروفة بالخرطوم..

اول يوم لاميرة في بيت الطين وبعيدا عن قصر المهندسين.. وظهور الشخص المجهول الذي ساهم بأموال المهر دون أن يعرفه بخاري الذي كان متلهفا لمعرفته… بخاري أصيب بالدهشة بعد أن عرف هوية الشخص… كل هذا سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله..

.. كونوا بخير 🖐️🖐️

#ياسين_الشيخ