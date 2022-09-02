



معظم الفنانين والمبدعين في كثير من الدول العربية تظهر قدراتهم وابداعهم ونجاحهم وينافسون حتي الفنانين المصريين في بطولة الأعمال الفنية والغنائية في المسارح والقنوات المصرية والإنتاج المصري عموما .

اِلاّ الفنانين والمبدعين السودانيين … يكتفون بٍمشاركات خجولة ومتواضعة إن لم نقل هايفة .. ومهرجانات ضعيفة المستوي والسمعة في محافظات مصر التي يوجد بها الالاف المهرجانات المتواضعة لنشاط العلاقات العامة .

ولهذا اسباب منها الفنان السوداني نفسه ومنها عوامل اخري خاصة بكيفية ادارة الفنون في مصر وهذا حقها اما ان تفهمه وتكون لك المقدرة علي التعامل والذكاء اللازم واختراق حواجز متشابكة جدا … او تتدهور وتنسي موهبتك … او تهرب بجلدك .

يكتفي البعض بالهروب من واقع مرير بالسودان الي واقع (امر ) حيث تقبر موهبته وفنه .

والواقع والتجارب كثيرة جدا وماثلة امام الجميع ولا تحتاج إشارة او تذكير.

الصمود الفني والابداعي للسودانيين في مصر تواجهه تحديات كبيرة لا يصمد في وجهها احد بل ينتهي به الحال الي حالة نفسية رديئة .. او عليه ان يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح بالرجوع الي وطنه بصحة نفسية متوازنة ومرفوع الرأس .

#شفتوكيف

مجدى الفاضل سعيد