الخزامي‎ الصورة: دي زكرتني زمان ايام المراهقة





عشان بريدو اديتو شجرة خدراء

الصورة دي زكرتني زمان ايام المراهقه بي عمن لينا اسمو(ماف داع لزكر الاسم) ، بحب ليهو بنيه سميحه كدا من قرية جمبنا وعمنا قال لي تعال اااولدي بدور اكتبلي جواب لبنيه كدي عليمك الله ااوليدي حامياني الرقاد ، سمحه سمااااحه ، حررم سماحتا التقول جايباها من الهند، هازول فيها نص ( خصر يعني) في الهلال ماف ، حرررم رقبتا التقول قزازة عصير و صدرا طالع لا فوق كدي وكرعينا ملانات عرقوبا ما بنشاف تب، فيها مساير طوااال وفيها وفيها

هاااااا زول ما تخليني اكفر ليك هنا دا كمان.

اها يا وليدي انت بتقرا وتكتب وانا بدور تكتبلي جواب للبنية دي ووحات الله سرك في بير اابقول كتبو لي يوسف ودالبشير تب، اكتب ااولدي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من حبيب الفؤاد لحبيبتي اماني ست البنات ، انا والله قلبي متقطع فوقك ولمن اشوفك كدا يقرررب يمرق من صدري، انا والله

برييدك زي بقرتي الصفيراء ، واخر كلامي ليك ابقي عشرة

علي روحك وما تعوسي الكسرة نص النهار بجيك سحاوي

وجوابي دا بعد ما تقريهو ضميهو زين واوع يشوفو الحسين

اخوك بكتلك وبكتلني معاك… فتك بي عافيه وودعتك الله،

طبعا الخطاب انا تميتو بي شوية تعبيرات مني نظام اظبطو ليهو وكدا، كتبت الاتي :- اهدي اليك تحياتي واشواقي في شكل دائرة مركزها القلب قطرها السلام محيطها الكلام مساحتها الشوق والاحترام…

الخطاب دا لمن اتكتب وانا في خامس ابتدائي في العام ١٩٩٤

يلا انا حكيت ليكم الحكاية دي ليييه عشان اوريكم

الانبعاج العاطفي المنبعث من خلايا شعوريه مفطسة وملانه

كميات من أشواق مكوبسه🤣…

يلا عمنا بقي جد كبييير

واماني بقت حبوبة تمشط البيضاء مع السوداء🤣

الصورة ادناة تعبر عن انبعاجنا العاطفي 🤣

‎يوسف الخزامي‎