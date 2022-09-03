ياسر عرمان.. سقط حجر جون قرنق والحلو وعقار وفرتق قحت.. الأيام دي مصاحب حميدتي الله يستر عليه





📌ياسر عرمان والذي يبلغ طوله متر و ٣٠ سنتمر ،،سقط حجر جون قرنق ،،الحلو قاعد في أمان ربو والي لجنوب كردفان غشاهو اتمرد لي يوم الليلة قاعد في الكراكير ،،عقار قاعد في امان ربو والي للنيل الازرق يتغدى بي ١٢ جوز حمام غشاهو اتمرد ،،خلاهو هايم في غابات الانقسا لحدي ما جاء سلام جوبا ورجع لموقعة الطبيعي ،،واخيرا فهمها ،،،اها مؤخرا عرمان مصاحب حميدتي الله يستر عليهو 🤣🤣

عرمان عبارة عن طائرة شؤوم ما اشتغل مع زول مشي لي قدام ،،دخل قحت قسمهم لي تسع اجزاء وفي الحلقة الأخيرة منتظرين عرمان ينقسم حول نفسوا ويطلع لينا ياسر في جهة وعرمان في جهة وبثينة دينار في جهة أخري وهكذا تنقسم الخلية الي ما لا نهاية 🤣

المارشال

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