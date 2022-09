بالفيديو.. موقف لا يخطر على البال.. مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء

في موقف لا يخطر على البال، واجهت مذيعة كندية ذبابة أثناء تقديمها الأخبار على الهواء مباشرة، لتكون ردة فعلها غير متوقعة.

في التفاصيل، كانت المذيعة فرح ناصر التي تقدم برنامج بقناة “غلوبال نيوز” في بث مباشر على الهواء، ولكنها تفاجأت بالذبابة تقتحم فمها بشكل مباشر، وقالت إنها شعرت بالذبابة وهي ترفرف في حلقها، إلا أنها تمالكت نفسها وأكملت حلقتها.

وفي مقطع فيديو نشرته فرح عبر حسابها على “تويتر”، أكدت المذيعة الكندية أنها ابتلعت الذبابة أثناء حديثها عن الفيضانات في باكستان.

ردة فعل فرح كانت صادمة ومثيرة للإعجاب، فقد سيطرت على الأمر بطريقة احترافية، حيث تمالكت أعصابها وأكملت نشرتها، ما أثار إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022