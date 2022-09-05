ودالفكي سنة أولي سياسة





يبدو أن ود الفكي لسه بدري عليه أن يتحول من ناشط سياسي إلي رجل دولة لم يتخلي ود الفكي من سياسة الإقصاء التي أتبعوها في السنتين الماضية والتي أودت بيهم مورد الهلاك وأصبحوا نظام مُباد …

لماذا يصرون علي الإنفراد بحكم السودان وكأنما السودان حاكورة أو شهادة بحث مسجلة بإسمهم …

قوي التوافق الوطني التي تتحدث عنها هي قوي سودانية تتكون من قيادات سودانية من حقها أن تحكم ومن حقها أن يكون لها رأي في طريقة حكم السودان وهي تشمل قيادات سياسية وحركات مسلحة وشباب وتحالفات وعوام الناس إذاً هم من رحم البلد دي …

لماذا يا ودالفكي تحبون الجلوس الي الأجانب والسفراء وتحبذون أطلال السفارات الأجنبية وترفضون إبناء جلدتكم وبلدكم ….

أقول ليك علي حاجة يا ود الفكي أسمعها مني بكرة ح تجي تجلس مع قوي التوافق الوطني دي ذاتها عشان كدا مفروض تروق المنقة …

عائشة الماجدي