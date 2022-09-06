تبيان توفيق❤️: رسالة في بريد والي الخرطوم!!





بالتأكيد انت تعلم بأنك مسؤول من شعب ولاية الخرطوم وأمنها وإستقرار حالها ولك في ذلك الأجر والثواب من الله ثم الشُكر من إنسانها،،

منذ الخامس والعشرون من أكتوبر أجرى السيد رئيس مجلس السياده تعديلاً دستوريا بقرارات متتاليه نتج عنها إعفاء البعثي أيمن نمر وإستُخلِفت بدلاً عنه (مستقلاً) همك إرضاء الله والعمل ع طاعته بخدمة هذا الشعب!! ولا شك في إنك أجدت وحققت ما إستطعت والكل يُتابع ويُشاهد ماتجود به حكومتم في السعي نحو ترميم ماتبقى من حُطام الخراب والدمار الممنهج الذي خلفته (حفنة قحط وع رأسها أيمن نمر) : ولكن دعني أقول وإن أخطأت قليلاً ففي بعض المكتوب حقيقه واجب عليك الوقوف عندها ثم النظر في تصحيها بأعجل ماتيسر ولا تتوانى ولا تتردد فيما سأقوله لك!! إن قرارات الخامس والعشرون من أكتوبر قرارات (ناقصه) وفوقيه وغير عميقه فالقائد العام للقوات المسلحة أقر بحل حكومة قوى الحريه والتغير فأسقط رؤؤس الزواحف البارزه ولكنه ترك الجسد والذيل كما هو أنت الآن سيدي تجلس علي كرسي ولاية الخرطوم وتحته كمُ هائل من الأفاعي التي تبُث سمومها وهُم واضحون كوضوح الشمس في كبد السماء ولايخفون ع أحد فالكوادر التي تم تعيينها خلال سنتين من أقطاب البعثين والجمهورين والشيوعين وعضويه المؤتمر السوداني وحزب الأمه مازالو يعملون من داخل مكاتب ولايتك ليل نهار لإسقاطك ولي ذراعك وتركيعك وصرفك من هموم المواطن في أمنه ومعاشه والذج بك وبحكومتك في بئر الأزمات المتتالية بكل خُبث منظم وتحت دعوات ولافتات مختلفه وجميعُ الشواهد تدل ع ذلك!! وإني لأحسبُك لاتدري إن كنت تدري فهذه مصيبه ؟ أخرى!!

عليك سيدي الوالي بل من واجبك أن تُسارع بإكمال (إجراءات التصحيح بسرعة البرق ودون سُلحفائيه!! كما نشاهد ذلك عند هرم الدوله فالمسؤول والمُسائل انت وليس البرهان والتاريخ سجاله بإسمك انت؟ لذلك لاتتردد في إزاحة هذا الهم وإبداله بوضع الكفاءات المستقله في موقع العمل بالضمير السوداني (الحي)

ألفظ كوادر قحط من مفاصل الحكومه وموقع إتخاذ القرار من دون تردد (أو حُسبان) وإلا فإنك وحكومتك ستكونون رهائن (لمجالس المكائد التي تحاك في ظلمات الغرف المغلقه كل يوم يمضي ومخططات البعثين وكوادرهم التي تعمل لأجل خنق المواطن وتضيق العيش له بهدف تركيع السلطه الإنتقاليه!!وزعزعة الأمن وإثارة التزمر والفتنه!!

إبدأ ولا تتوقف أكثر من ذلك (جاهر رئيس مجلس السياده بأن فتح الجرح وإخراج الصديد وبتر التالف واجب) جرد قلمك (وتناول وجبة الغداء بكوادر قحط التي تخطط لتنفيذ إضراب العمال بشركات الكهرباء) وغيرها من القطاعات الحيويه حينها سأضمن لك وجبة العشاء والنوم في هناء!! سيدي الوالي لاتأخذنك رحمة بسواقط القوم عملاء الأجنده منقادي الإراده بائعي الضمير لاتتردد في تُطهر حكومتك من دنس السنتين ونيف الماضيه مزق أوصال هذا الجسد الحقود الذي تمدد داخل المؤسسات (الخدميه) أدبهم بقلم الإقاله ولا تأخذنك بهم رحمه فهم (أنجاس أنجاس)

تبيان توفيق❤️