



أسوأ مرحلة ممكن تصل ليها بإنك تبقى قحاطي!! سؤال مباشر

اتفاق سلام جوبا دا الدعموا منو؟ والفاوض بإسم الشعب السوداني دا منو!؟ والإحتفل وسافر جوبا منو؟ والجاب الفنانه هدى عربي عشان تغني منو؟ والكتب هاشتاق #السلام_سمح دا منو!؟

القاعد يبكي هسه الآن الآن وبيكتب وااااااي السلام حااار دا منو؟

بالله في سوء أكتر من كده!!

إياااك إيااك تباري القحطوطي بيوديك الكوشه ضحى!!

أسمع مني وماتتردد

إذا لقيت منشور منزلو ناشط قحطي والمنشور طبيعي حيكون (منسوخ) أو خشى ليك في صفحتك وعلق ليك أو لقيتو معلق في أي منشور تاني فما تجتهد معاهو كتير (وتحاول إنك تقنعوا بالمنطق والحُجه وكده) ولا يجيك شعور ساااي بإنو القحطوطي دا ممكن يكون واعي زيو وزي باقي الناس!!

فقط إستخدم معاه إسلوب (الطعمجه) كُب ليهو النضيف وكبرا منو وخليهو ينبح زي الكلب!!

تبيان توفيق ❤️

