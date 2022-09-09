لو شركات الاتصالات في السودان ما دخلت نظام E-SIM معناه انت ما حتقدر تستعمل ايفون 14





ابل اعلنت عن ايفون 14

و جايي بالنسخ 14 و 14plus و 14pro و 14pro max

طبعا ايفون 14 بلس ده رجع السلسلة بتاعت البلس الوقفت ليها فترة ..عشان يرضي حاجة الناس الدايرة شاشة كبيرة من غير ما تضطر تمشي للpro

شكلو جايي نفس شكل ايفون 13 مع زيادة خيارات الوان جديدة

المعالج ياهو زاتو معالج ايفون 13 الي هو A15

الكاميرا الامامية فالجديد فيها انها بقت بتدعم الاوتوفوكس AUTO FOCUS

يلا نخش في المهم

التلفون ده ما فيهو مقعد شريحة فيزيكال ….

فبالتالي لو شركات الاتصالات في السودان ما دخلت نظام E-SIM معناه انت ما حتقدر تستعمل التلفون ده بغرض الاتصال

و ال E-SIM دي للناس الما بتعرفها … هي نظام كان موجود من بدري بس غير الزامي (يعني موجود كخيار) انك بدل ما تدخل شريحة ملموسة عديل في الجهاز (زي شريحة زين كدة) …تقوم بس تعمل اشتراك في شركة اتصال … بدون وجود اي شريحة ملموسة …

ميزة نظام E-SIM انك ممكن تشترك في كذا شركة اتصال ( ما زي موضوع مقاعد الشرايح بتاع شريحة و شريحتين و تلاته شرايح)

المشكلة انو ما كل الدول عملت الحاجة دي … فانا اظن ابل حتاخد مبادرة انها تضغط على شركات الاتصال انها تبدا تضيف الخدمة دي عندها ….. لانو الناس المغشوشين الساكين اي ايفون جديد يطلع كتار … فممكن بسبب الحاجة دي شركات الاتصال تكسب زيادة عملاء …. او على الاقل ما تخسر عملاء

و في كلام انو حيكون في نسخة شرق اوسطية بتدعم مقعد الشريحة

يلا نجي للاهم

اهم ميزة في الايفون ده انو بيقدر يتواصل مع الستالايت … (الاقمار الصناعية) ….

في حال ضعتا في الصحراء مثلا ( و دي قبل كدة اتكلمنا عنها بصورة تفصيلية) … فبيقدر التلفون يوجهك على الوضعية الصحيحة للتواصل مع اقرب قمر صناعي …و تعمل رسالة SOS و دي طبعا حاجة منقذة للحياة …

و بهذا … انا اعلن انو شركة ابل اخيرا عملت ميزة حقيقية فعلية تستاهل انو الزول يشتري ايفون

ليه؟ لانو دي ميزة منقذة للحياة …

انا مرة زمان اتكلمتا عن جهاز GARMIN … البيشتغل مع الاقمار الصناعية و ممكن لو يوم تهتا زي الفديوهات الاليمة بتاعت الناس البموتوا في الصحراء … الجهاز ده ممكن ينقذك

بس عيبو شنو؟ عيبو انو غالبا انت حتى لو جبتو ..ما ظنيت تتذكر تشحنو و تحافظ عليهو و تشيلو معاك محل ما انت ماشي… لانك غالبا يوم تضيع ده ما حتكون من الصباح عارف نفسك حتضيع … و صعبة تشيل الجهاز عمرك كلو تحوم بيهو

لكن مع الموبايل الوضع يختلف….الموبايل ده هو الجهاز البكون معاك 24 ساعة … و فعلا في حالة الطوارئ غالبا يكون معاك

فوجود ميزة منقذة للحياة في حاجة بتكون معاك 24 ساعة … دي حاجة تستحق الاحترام و تستحق تدفع قروش عشانها … و مافي رقم كتير على حياتك

تشابووو ابل

برضو اعلنو عن Apple watch series 8 .. و ساعات ابل الجديدة …فيها سينسرات جديدة منها سينسر الحرارة و اهم سينسر هو ال crash detection

لو صدمتك عربية في نفس اللحظة الساعة بتستشعر الحاجة دي و بترسل التفاصيل و اللوكيشن للزول الانت مختارو في حالات الطوارئ …

يجي يلقطك من الشارع

في الختام

ده اول ايفون ممكن افكر اشتريهو

لاني قاعد اتوه في الصحراء طوالي ….فبنصح اي زول قاعد يمارس التوهان في الصحراء يخش في الشغل ده

اسعار ايفون 14 بتبدا من 900 دولار و انت طالع

في معلومة حابي اذكرك بيها … انت اساسا محتاج كلية واحدة …التانية دي قاعدة ساي

Ahmed Crash