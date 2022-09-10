ياسين الشيخ: إعتذار وأجب أرجو تقبله 🙏🙏





إعتذار وأجب أرجو تقبله 🙏🙏

اعتذر لكل متابعي رواية (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) عن عدم نشر الحلقات المتبقية من الرواية بعد أن قامت إحدى شركات الإنتاج الإعلامي بشرائها بغرض تصويرها كمسلسل رمضاني مع رواية أخرى سيتم تصويرها هي الاخرى بعد أيام بإذن الله..

ومن باب حفظ حقوق الناس لا يحق لنا بعد الآن نشر أي سطر من الرواية الأولى أو رفيقتها الجديدة…

نتمنى لهم التوفيق وتحقيق طموحاتهم ونعدكم برواية جديدة أجمل وأروع وكالعادة مأخوذة من قصة حقيقية 😍😍😍

ياسين الشيخ