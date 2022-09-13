



حكايتي مع بنك الخرطوم

انا اسمي متوكل طه محمد احمد خلف الله محمد صالح

من مواليد القرير ١٩٦٦ ستة شهر تلاتة

ويوجد شخص اخر يحمل ذات الاسم

متوكل طه محمد احمد وهو سبب هذه الحكاية

وزى ماب يقول استاذنا عبداللطيف البونى نحكي ليكم هذه الطرفة في مطلع العام٢٠٠١نويت زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من العاصمة صنعاء في معبر الطوال الذي يقع بالحدود بين المملكة واليمن في المعبر اوقفتنى السلطات السعودية لان أسمى مطابق متوكل طه محمد احمد مع اسم سورى قلت لهم انا سوداني وهذا سورى وانا اسمر وهو اشقر

وبعد الايات القرآنية والتحصينات واخرة سورة سبأ التحقت بالبص

بالامس اتصل عليا شخص ما بعد السلام والحباب قال لي يااستاذ حولت في حسابك مبلغ ٥٠الف جنيه قلت له ماعندي حسا ب بالرقم دا ولااملك اي حساب في بنك الخرطوم

ومن صوته أحسست انه صادق وقال لي حول المبلغ لانه محتاج له ولايملك غيره

واتصلت بودخالتي محمد صالح صاحب حساب ببنك الخرطوم وأكد لي ان لك رقم حساب بهذا الاسم قلت يامتوكل ودبخبتي دى ليلة القدر

بعندما اشرقت شمس الثلاثاء توجهت الي فرع العيلفون بشرق النيل

وصراحة وجدت مدير الفرع وجهنى مشكورا لفرع عبدالمنعم بالخرطوم جوار صينية القندول وعندما دخلت الفرع انتهرني احد الموظفين وصرفت له بركاوى وعندما احتد النقاش قابلت مديرة الفرع واسمها سهام وطلبت منها إزالة هذا اللبس ومشكوره اخذت كل البيانات ووعدتني بالاتصال بمتوكل طه محمد احمد وهو صاحب الحساب المعنى الذي يطابق اسمي

وقديما قالوا اسم زى اسمك يايعلمك الهبالة يايعلمك الدغالة

ويا ادارة بنك الخرطوم احترموا العملاء

اعملوفرع متخصص لإدارة الازمات والتحويل الخطأ وحافظوا علي سرية وخصوصية العملاء

نملك الكثير من المعارف والاصدقاء ببنك الخرطوم من مؤسسه وصاحب امتيازه الاول رجل الأعمال فضل محمد خير وكثير من أصدقاء الدراسه من الجنسين

كان بامكاني التصرف بهذا الحساب لكن نحن من سلالة رجل يرفض الصدقة ربى اولاده بالحلال

وياصاحب الحساب اضف اسما رباعيا

وارجع تحويل المبلغ لصاحبه

اللهم اشهد الا هل بلغت

متوكل طه محمد احمد

