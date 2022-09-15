في جميع الأحوال قحت ضائعة ضائعة





أحزاب الذل والهوان عاشقي الخيانة والعمالة وهي الأحزاب التي تفتقر للعضوية الضخمة فقد إتضح للجميع بأنها أحزاب تحاول أن تسطع مرة أخري إلي الواجهة السياسية بالطرق الملتوية تارة بالعمالة وتارة بالسفارة وتارة بالمليونيات الطلسية وتارة بعمل ورش وإعلانات دستورية جوفاء تمثلهم هم فقط ولا تمثل الشعب السوداني … وتريد تلك الأحزاب بأن تسير علي هذا النهج عندما تأكدت بفشل جميع مظاهراتها المليونية الطلسية المجدولة وغير المجدولة وبأنها صارت أحزابا منبوذة من الشارع العام …

الفنان بيقول في الحالتين أناضائع فالقحاتة في جميع الأحوال هم ضائعون ضائعون ضائعون والأيام القادمة ستثبت لكم صدق حديثي … لو أقيمت إنتخابات حرة نزيهة في السودان ولم يستثني منها أحدا قطع شك قحت (بتجي) الطيش وبي جدارة وبدون منافس كمان … فهي في هذه الحالة ضائعة … وكان الشغلة جاطت واختلط الحابل بالنابل وسمعنا صوت الدانة والقرنوف والدوشكا والدكتريوف والرقاب (اتطايرت) والأشلاء إتناثرت والأجسام اختلطت وصارت الدماء بركا وأنهارا … القحاتة ماهم الرجال البيشيلو الكلاش لأن الحاجة دي بالذات معروف رجال حارته منو … وأسياده منو والذي رفع السماء بلا عمد يابني قحتوت أحسن ليكم مليون مرة الإنتخابات والسقوط فيها … من الطامة والكوماج والهلاك فيها … عاد اليوم داك ح نشوف بطون أرجل أشباه الرجال … جري ذي الجري …

وبي كده يا بني قحتوت في كل الأحوال ضايعين ضايعين يا أولاد أم ذقدة …

حقيقة تأثرت وحزنت كثيرا عندما قرأت في الأسافير بأن وفدا من حزب الأمة القومي متوجها إلي بريطانيا لأداء واجب العزاء في الهالكة اليزابيث … وسبب تأثري إني تذكرت الشيخ د. الزبير عندما أستشهد في زنانزين قحت ظلما وهو بحوجة ماسة إلي الطبيب والعلاج والدواء … فلم يتحرك ولا قيادي من حزب الأمة القومي لأداء واجب العزاء فيه … ولم يخرج حزب الأمة القومي بيانا يعزي فيه أمير الحركة الإسلامية السودانية … الموت حق ولعل في معتقدكم أيها الأنصار موت ملكة بريطانيا أحق ويستحق التعزية من موت أمير الحركة الإسلامية د. الزبير … فإن كان ذلك فلا تثريب عليكم …

واعلموا جيدا بأن الشينة منكورة … وما تنكروها لأننا ح نذكركم إن شاء الله تعالي بيها … والشينة بتقعد في (الحشا) يا أنصار الأمام المهدي …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …