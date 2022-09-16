يعلم الله مريت بسوق الخضار في كذا مكان في الخرطوم ووجدتهم يغسلون الخضروات في براميل بصابون بدرة
يعلم الله مريت بسوق الخضار في كذا مكان في الخرطوم ، ووجدتهم يغسلون الخضروات في براميل بصابون بدرة ثم لا تغسل بعدها حتي تظل لامعة (كما غسل لساتك العربية تماما ) ، اما بعض الخضروات مثل الطماطم والأسود فتنقع في براميل ماء بزيت (زيت شنو مامعروف ) لتكون لامعة ، وهكذا الفواكه .
والكلام ده امام أعين المارة والمشترين .
وباي ذا ووي … الفراخ في الاسواق بتوضع في براميل ويسكب عليه خل (يشيل) ريحة الزفارة و العفن ويباع بالكيلو وعلي عينك يا تاجر .
#وبالمناسبة شاهدت بتاع طعمية وعليه زحمة وانا بالعربة منتظر شخص ..بسف صعوط ثم ، يقبل علي عجين الطعمية برميها بيده دون ماكينة … قولو مبالغة …. طبعا ده عجنها كيف ما معروف ؟
والله علي ما اقول شهيد .
#نصيحة . ما تشتري اي خضار او فواكة لامعة ..اشتريها بتراب مزرعتها وهكذا افعل .
#هي جات علي اللبن .
#ويجيك واحد غلباوي يقولك ليك احنا شعب نضيف و نزيه …وكلام شعر .
#شفتوكيف
مجدى الفاضل سعيد