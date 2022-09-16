



يعلم الله مريت بسوق الخضار في كذا مكان في الخرطوم ، ووجدتهم يغسلون الخضروات في براميل بصابون بدرة ثم لا تغسل بعدها حتي تظل لامعة (كما غسل لساتك العربية تماما ) ، اما بعض الخضروات مثل الطماطم والأسود فتنقع في براميل ماء بزيت (زيت شنو مامعروف ) لتكون لامعة ، وهكذا الفواكه .

والكلام ده امام أعين المارة والمشترين .

وباي ذا ووي … الفراخ في الاسواق بتوضع في براميل ويسكب عليه خل (يشيل) ريحة الزفارة و العفن ويباع بالكيلو وعلي عينك يا تاجر .

#وبالمناسبة شاهدت بتاع طعمية وعليه زحمة وانا بالعربة منتظر شخص ..بسف صعوط ثم ، يقبل علي عجين الطعمية برميها بيده دون ماكينة … قولو مبالغة …. طبعا ده عجنها كيف ما معروف ؟

والله علي ما اقول شهيد .

#نصيحة . ما تشتري اي خضار او فواكة لامعة ..اشتريها بتراب مزرعتها وهكذا افعل .

#هي جات علي اللبن .

#ويجيك واحد غلباوي يقولك ليك احنا شعب نضيف و نزيه …وكلام شعر .

#شفتوكيف

مجدى الفاضل سعيد

