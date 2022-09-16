سناء حمد: التمرين الديمقراطي..صعب لكنه الحل





تضج مجالس الخرطوم ومواقع التواصل الاجتماعي بالتوقعات والتحليلات … والحديث كله عن انقلاب عسكري…

صحيح ان البلد. شبه منهارة ولكن ..على القوى السياسية تحمل مسؤلياتها بشجاعة وجرأة وعدم الهروب منها بتحريض العسكر وتشجيعهم على التدخل والاستيلاء على الحكم ، وهذا خيار تلجأ له القوى والاحزاب التي تخشى التمرين الديمقراطي وتعلم ان صندوق الانتخابات لن يأتي بها ..

على هذه الكيانات المغامرة ان تعلم انه اذا حدث انقلاب فلن يكون كالانقلابات السابقة ..ولن يمر بسلام ، ولن يقبل او يسمح بذلك اولئك الذين تعلموا من التجارب وانضجتهم التحديات من أبناء وبنات السودان الخُلّص .. وما زال الامل معقوداً على قيام انتخابات عامة برقابة دولية بعد عام او عام ونصف..

وحينها الحشاش يملأ شبكتو ..

اصوات وثقة شعب ..

ان الصبر على العملية الديمقراطية صعب ..ولكنه السبيل الوحيد كي يضع هذا الوطن الحبيب قدمه على بداية درب الاستقرار ..

سناء حمد