📌شاهد الفيديو : “هذا اللسان سبب سجنه سنتين”

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🔴شيوعي وقحت المركزي وقحت التوافق وإسلامي وجها لوجه في ندوة شبكة لايف السودان

🔴فيديو دكتور الجزولي في ندوة شبكة لايف سودان لمناقشة الدستور المقترح من قحت المركزي سأجعل كلمتي في أربعة محاور :

1/ قحت ودغدغة مشاعر الشباب بالحديث عن الشهداء وقد أضاعت دماءهم بتكوين لجنة تحقيق يحكمها قانون لجان التحقيق للعام 1958 الذي يجعل جميع الشهادات والأقوال المأخوذة اثناء التحقيق لا تصلح للإحتجاج أمام أي محكمة مدنية أو جنائية بموجب المادة 12 منه فكيف يبكي على دماء الشهداء من خانها ؟!

2/ التناقض في دستور قحت إذ ينص في المادة 3/2 والمادة 8/1 والمادة 12/1 على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الرأي السياسي علما بأن الموقف من الثورة برمته ورفضها ووصفها بالمؤامرة هو عبارة عن رأي سياسي فلماذا يتم التمييز بين السودانيين على أساس قوى ثورة وآخرين ليس من قوى الثورة فهو تمييز غير دستوري بموجب دستور قحت .

3/ مقارنة في الحريات والعدالة بين عهد قحت وعهد البرهان من جهة التعامل مع المظاهرات وجلب الشرطة من الولايات وعمل الأجهزة العدلية .

4/ مقارنة في الوضع الإقتصادي بين عهد قحت وعهد البرهان في توفر الخدمات وسعر الصرف والتضخم .

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