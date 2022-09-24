🔴يوسف أبوسن: إلى الأخ محمد حسن بوشي ودكوثر ضرغام الأسافير وتمساح دميرة الماسنجر العميق





🔴إلى الأخ محمد حسن بوشي ودكوثر ضرغام الأسافير وتمساح دميرة الماسنجر العميق ..

مع التحية ..

نشكر لك مشاركتك في إدارة الحملة التحريضية المضادة لجولات البرهان الخارجية إبتداء من إجتماع ايقاد في كينيا ، ثم زيارة البرهان للمملكة المتحدة ثم أخيرا المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، وقد كان لك دور مشهود في تحريك المظاهرات وتعبئة الناشطين والحراك الداعي لمحاكمة البرهان في كل من لندن ونيويورك .

عليه ..

البرهان بكرا جاي مصر وحيجتمع مع السيسي ، فنرجو أن تقود بنفسك الحراك المناؤي له عبر تحريك كل الناشطين الكاسرين ركبة في الدقي والعجوزة والمهندسين وأكتوبر، وقيادتهم في مظاهرة حاشدة عبر شارع التحرير ، للتعبير عن رفضكم (الاعتراف) المصري بالبرهان والمطالبة بعدم الترحيب به في الأراضي المصرية التي تحتضن أربعة ملايين سوداني 99.99% منهم ضد البرهان ، طبعا ال 0.01 % دي الأستاذ صلاح سندالة Salah Sindala ..

جاتك مدردقة .. لا تكتفي بالكتابة هذه المرة .. فالشوارع لا تخون .. بالذات شوارع مصر المؤمنة ..

ولكم الشكر ،،

يوسف أبوسن

