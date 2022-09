بالفيديو..”الأرض ابتلعتهن”.. فتيات يرقصن وفجأة حدثت الكارثة

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة فتيات وهن يرقصن برفقة بعضهن ولكن النهاية كانت مؤلمة لهن وللحضور.

وظهر في التفاف الفتيات حول بعضهن والرقص سويًا ولكن الأرض انشقت وبلعتهن، ولم يتم التعرف على موقع تصوير الواقعة.

ونشر متابعون مقطعًا آخرًا للفتيات، وذلك بعد سؤال العديد من المتابعين عن ما حدث لهن، ظهر خلاله مجموعة شباب وهم يحاولون إنقاذهن وإخراجهن من الحفرة.

They fell into the upside down 💀 pic.twitter.com/RavSuBXPHy

