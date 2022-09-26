داليا الياس: لو ربنا إبتلاك وبقيت زول معروف حتتحول لمجرد (مستراح) لقضاء حاجات البعض وتفريغ فضلاتهم!!





إتعلمتا من الحياة فى السودان أن التلقائية عدو الإنسان الأول…. وإنك لو عايز تشرب موية ساى مفروض تفكر مرتين وتتلفت تلاتة مرات… ولو ربنا إبتلاك وبقيت زول معروف ولو نسبياً معناها تنسى تماماً إنك بنى آدم تخطئ وتصيب لأنك حتتحول لمجرد (مستراح) لقضاء حاجات البعض…وتفريغ فضلاتهم!!

هنا… لامكان لحسن النية والمجاملة والظرافة والبساطة…غالبية من حولك متربصين وحانقين ومغبونين ينتظرون منك مجرد هفوة لينسفوا تاريخك مهما كان مفعماً بالإيجابية دون أدنى رحمة أو مراعاة لتفاصيلك ومشاعرك وكرامتك أنت ومن يليك من أهلك وذويك!!

عليه… لزاماً عليك أن تشرع فى التحول لمجرد (ريبوت) منزوع الصفات البشرية.. متبلد الأحاسيس.. محاط بالقضاة والجلادين أدعياء المثالية!!

عشان كده تانى السلام بالعيون والإيماءات ببببس !!

داليا الياس