شاهد ماذا حدث لمشجع بعد محاولة فاشلة لتقليد احتفال رونالدو

تعرض أحد المشجعين لإصابة، واضطر للذهاب إلى المستشفى بعدما فشل في محاكاة احتفال نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الشهير عند تسجيل الأهداف.

وخلال ممارسته كرة القدم مع أصدقائه، على ما يبدو، سجل المشجع هدفا وانطلق بعيدًا للاحتفال.

لكن أثناء محاولته تقليد احتفال رونالدو الشهير، تعرض لالتواء في ركبته اليسرى وسقط على الأرض.

وبحسب ذا صن، تم نقل المشجع إلى المستشفى، حيث شوهد لاحقا على كرسي يبتسم أمام من يرغب في تصويره أثناء إجرائه الأشعة اللازمة.

وعلق مغرد على احتفال المشجع: ”رونالدو سيفخر بركلة الجزاء لكن ليس بتنفيذ الاحتفال“.

ويبدو أن المشجع غير محظوظ تمامًا مثل كريستيانو رونالدو هذا الموسم، حيث تمكن صاروخ ماديرا من تسجيل هدف واحد فقط لمانشستر يونايتد هذا الموسم في مرمى شيريف بالدوري الأوروبي.

ومؤخرا، فشلت البرتغال في بلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعدما خسرت بهدف دون رد أمام إسبانيا على ملعبها ووسط جماهيرها لتودع المنافسات بعدما كانت قريبة من التأهل.

وتلقى كريستيانو رونالدو انتقادات حادة بسبب مستواه السيئ خلال المباراة.

Cristiano Ronaldo's celebration is not for everyone 😂😂pic.twitter.com/3IYAhrdhBP

— 999 IQ moment in football (@TBackfooty) September 28, 2022