حارس ريال مدريد أحدث ضحاياه.. كيف يؤثر “عرق النسا” على نجوم الكرة؟





لإصابة ستبعده عن الفريق لقرابة الـ4 مباريات.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: “بعد الاختبارات التي أجريت على كورتوا من جانب الجهاز الطبي للفريق، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب في العصب الوركي (عرق النسا)”.

ما هو “عرق النسا” الذي أصاب كورتوا؟

بحسب موقع “mayoclinic” الطبي، فإن “عرق النسا”، يشير إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل ظهرك ممتدًا إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق،وعادة ما يؤثر في جانب واحد فقط من جسم الإنسان.

وعادة ما ينشأ “عرق النسا” عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية في العمود الفقري أو تضيق في مسافات العمود الفقري (تضيُّق القناة الشوكية) على جزء من العصب.

هذا الأمر يسبب الإصابة بالالتهاب والشعور بالألم والشعور غالبًا ببعض الوخز في الساق المصابة.

كيف يؤثر “عرق النسا” على لاعب كرة القدم؟

وعلى الرغم من أن الألم المصاحب لـ”عرق النسا” يمكن أن يكون شديدًا، إلا أن معظم الحالات يتم معالجتها بالعلاجات غير الجراحية في غضون أسابيع قليلة.

وقد يكون الأشخاص المصابون بـ”عرق النسا” الشديد المرتبط بضعف كبير في الساق أو تغييرات في الأمعاء أو المثانة مرشحين للجراحة، لكن هذا يكون في حالات معينة وليس في جميع الحالات، كما سبق أن ذكر.

وما يهم بالنسبة للاعبي الكرة، هو أنه حال إصابة أحدهم بـ”عرق النسا”، فإن الراحة التامة مطلوبة بشكل أساسي، حتى يستطيع الشفاء منه بصورة سريعة ودون أي تدخل جراحي.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها كورتوا بسب “عرق النسا”؟

غياب كورتوا ينتظر أن يكون لمدة لمدة 4 مباريات فقط، ما يعني إمكانية لحاقه بموقعة الكلاسيكو ضد برشلونة في الدوري الإسباني, التي ستقام يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بحسب إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية.

وسيغيب كورتوا عن مواجهات أوساسونا وخيتافي بالدوري الإسباني، فضلا عن مباراتي شاختار دونتيسك بدوري أبطال أوروبا.

العربيه نت