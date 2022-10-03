في بداية الهياج الثوري وقفت الناس وقلت ليهم تعالوا ياااخ انتو (ضان ؟) ماشين وين ؟





حوالي الساعة تلاتة صباحا” بتجي مواكب من الضان بي طريق الزعيم الازهري و بتقطع كبري شمبات و تواصل مرورها عبر شارع المعونة لحدي مسلخ الكدرو .. الخرفان في المواكب دي بتكون مبسوطة و حماسها عاااالي جدا” و يستحيل تقدر توقف ليك ( خروف ) و تقول ليهو التجار ديل سايقنك للمسلخ .. ح ينطحك ح ينطحك .. ما خروف .. لكن انا عملتها .. في بداية الهياج الثوري وقفت الناس و قلت ليهم تعالوا ياااخ انتو ( ضان ؟ ) ماشين وين ؟؟ دي مسرحيات و السكة دي نهايتها ( مسلخ الكدرو ) و التجمع ديل تجار ماشية .. و الكيزان صنعوا الفيلم ده عايزين يتخلصوا من ناس معاهم و عايزين يصفروا العداد مع المجتمع الدولي و عايزين يحرقوا الاحزاب اليسارية .. قلت ليهم ارجعوا ياخ السكة دي سكة عطش .

نزار العقيلي