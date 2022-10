بالفيديو.. رجل يحاول تقبيل ثعبان كوبرا.. شاهد ماذا حدث

في حادثة مروعة، انتشر مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يحاول تقبيل كوبرا على رأسه، ولم يمض وقت طويل في الفيديو إلا أن الثعبان أدار رأسه للخلف بشكل مفاجئ وعضه بشفتيه، ليتركه بعيدًا على الفور.

ويبدأ المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية، برجل ولاية كارناتاكا بالهند، يحاول تقبيل الثعبان عندما عضه فجأة. بعد ذلك في الفيديو، يمكن رؤية بعض الأشخاص وهم يحاولون الإمساك بالثعبان.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وشاهده الآلاف من رواد موقع «تويتر»، مشاهدة. وعلق أحد مستخدميه قائلاً: «لا تلعب مع الحياة البرية!».

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 1, 2022