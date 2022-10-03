تصدر البعثيين والشيوعيين للمشهد في السودان ده شغل مخطط ليهو بعناية عشان المجتمع الدولي ما يدعم الحرية والتغيير





( اللعبة انتهت بدري )

انا ما قادر افهم و ما قادر استوعب القحاطة ديل بيفكرو كيف ؟ يعني مثلا” لامن المجتمع الدولي يشوف قيادات حزب البعث العربي متصدرين المشهد في السودان ذي وجدي صالح و امثاله هل ح يكون المجتمع الدولي و على راسه الامريكان مبسوطين من سيطرة و نفوذ حزب البعث الحاربته امريكا في العراق و سوريا ؟؟؟ هل المجتمع الدولي و العربي ح يكونوا مبسوطين و هم بيتفرجوا على صورة صدام حسين خلف وجدي صالح في دار البعث ؟؟

هل المجتمع الدولي كان مبسوط و هو بيشاهد الفكي منقة بيقول ( نحن وحدنا من نتظاهر ) ؟؟

هل المجتمع الدولي كان مبسوط و هو بيشوف انو الشيوعيين عايزين فترة انتقالية طويلة عشان يعملوا تمكين جديد ؟؟

هل في عاقل في السودان كان بيتخيل او يتصور انو المجتمع الدولي ممكن يقبل انو الفترة الانتقالية في السودان يسيطروا عليها البعثيين و الشيوعيين ؟؟

تصدر البعثيين و الشيوعيين للمشهد في السودان ده شغل مخطط ليهو بعناية عشان المجتمع الدولي ما يدعم الحرية و التغيير .. كل تصرفات و افعال قحت في فترة حكمها كانت ارهاب للمجتمع الدولي و الاقليمي و الخليجي .. هل في زول بيتخيل انو ده ما شغل مدبر و مقصود بعناية ؟؟

هل في زول عندو شك انو الارجوزات الكانوا عاملين قيادات لقوى اعلان الحرية و التغيير ديل ما هم كتائب الظل زاااااتها ؟؟؟

اللعبة انتهت بدري و الفيلم قرب يخلص و لسه في ناس مفتكرة انو وجدي صالح بطل و مناضل و انو عمر الدقير حكيم الثورة .. اللعبة انتهت و لسه في الناس منتظرة تشوف حميدتي و البرهان بيتشاكلوا .. اللعبة انتهت و لسه في الناس بتتخيل انو المجتمع الدولي ح يسقط ليهم البرهان و يجيب ليهم وجدي صالح .

نزار العقيلي