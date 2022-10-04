فهد الأزرق يذرف الدموع: بعد علاقة حب اكثر من 7 شهور روحي وحياتي زعلت مني وسابتني نهائيا





بعد علاقه حب اكثر من ٧ شهور اليوم روحي وحياتي زعلت مني وسابتني نهائيا من غير رجعه بسبب عدم الرد علي رسائلها ومكالماته وقلة فترة اهتمامي بها في هذه الايام

وضحت ليها قلت ليها انا شغال يوميات وبكون خارج الشبكة والتلفون ما بكون معاي لان بكون شغال

وبعد انتهي من الشغل ما بلقاها متصله وما بكون عندي انترنت

ما الخصام بيناتنا بحصل

والعتاب منك حبابو

انت ما بتعرف تجامل

لا بترد لحبيب جوابو

طيب وطيب خاطري مرة

قلبي لو غلطان معاك

امكن يرجع لصوابو

الدهابي والمقص

صباح اليوم اكتشفت السبب الذي فرقني من محبوبتي الماديه التي كانت غاليه علي دوما وابدا علي نفسي مما جعلتني ازرف الدموع الحزينه لان لم اتحمل فراق عينيها لكن قدر الله ما شاء وفعل

اشهد الله احببتها حبا ما حباهو زول لي زولة حبا صافي نقي طاهر عفيف تمهيدا للزواج منها علي سنه الله ورسوله لكن وللاسف الشديد اكتشفتها ان هي مراة ماديه بتحب القروش

والمراة الماديه لا تصلح للزواج لان هي اصلا حبتك واتزوجتك من عشان قروشك مجرد ما قروشك تنتهي طوالي بتتمرد عليك وبتخش الغابه وبتعلن الحرب وتقرر اخذ تقرير مصيرها وانفصالها منك لان انتي اصبحت فقير وغير مرغوب المواصله معك

هكذا حال المراة الماديه

اكتشف من احد الاخوان من اهل البنت قال لي في واحد شاب من منطقه جبنا شغال في الدهب ولقى دهب كويس واشترى عربية وجا اتقدم لي البنت دي قبل اربعه ايام

قلت ليهو اول شي الدهابي غلطان شنو يعني الله اداك رزق طوالي تجي تخت مقصات للناس الفقراء وتخطف منهم أجمل ما يملكون

وتاني شي قريبتك دي يا اخوي ماديه والحمدلله ان عرفتها ماديه وعشان انا ما شغال شغل ثابت في الامارات طوالي باعتني بالدهابي

اسأل الله ان يعوضني خيرا وابرك منها

وصيتي لكم حبو وتزوجو المراة الصالحه التي تعيش معاك في كل الظروف اذا كنت عندك قالت الحمدلله والشكر لله واذا اصبحت فقير قالت الحمدلله علي كل حال وربنا يسهل الامور

ريد القاعد إريدك والبعزك عزو

والداير يفحط من حياتك لزو

الشاعر باحوت

فهد الأزرق