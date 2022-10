بالفيديو.. صفعات وصراخ لمدة 3 ساعات.. أغرب معركة بين نوعين من الحيتان

رصدت جمعية مراقبة الحيتان في المحيط الهادئ حدثًا غريبًا في بحر ساليش، الخميس، بدأ وكأنه معركة بين مجموعة من حيتان الأوركا واثنين من الحيتان الحدباء.

ووفقًا للجمعية، كان مراقبو الحيتان يشقون طريقهم في بحر ساليش الواقع إلى الشمال الغربي للولايات المتحدة قرب حدودها مع كندا، عندما رأى قائدهم مجموعة الحيتان

في البداية، لاحظ المراقبون ما اعتقدوا أنه حوالي 15 حوتًا من نوع الأوركا تسبح قرب السطح، لكن بعد فترة وجيزة اتضح أن اثنين من الحيتان الحدباء كانا في قلب المعركة.

وقال مسئولو الجمعية: إن المعركة، التي شملت صفعات بالذيل ومناورات وإصدار أصوات عالية، استمرت حوالي 3 ساعات، قبل أن تختفي الحيوانات العملاقة في الضباب.

وقال مولي ناكاراتو عالم الطبيعة الذي كان واحدًا ممن رصدوا الحدث: “كنت أحاول أن ألتف حوله لأنه كان لا يصدق على الإطلاق”، وفقًا لتصريحات نقلتها شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية.

وحسب الخبراء، فإن حيتان الأوركا تتغذى بشكل أساسي على الثدييات البحرية مثل الفقمات وأسود البحر والدلافين، وفي بعض الأحيان تبحث عن فرائس أكبر، لكن اصطياد الحيتان الحدباء مكتملة النمو أمر نادر الحدوث.

ولم توثق الجمعية هجمات قاتلة من حيتان الأوركا على الحيتان الحدباء في بحر ساليش، لكن مع زيادة أعداد كلا النوعين في المنطقة يعتقد أن مثل هذه الصراعات يمكن أن تصبح أكثر شيوعا.

